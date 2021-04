Zrušení ME kajakáři Dostálovi plány nenarušilo

Praha - Zrušení mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice, které se mělo uskutečnit na začátku června v Duisburgu, kajakáři Josefu Dostálovi plány nenarušilo. Na kontinentální šampionát se beztak nechystal, protože má naplánované vysokohorské soustředění v Livignu. Jeho hlavním cílem jsou olympijské hry v Tokiu, kde by chtěl získat zlato.

Závodní sezonu zahájí od čtvrtka do soboty na českých nominačních závodech v Račicích. Pro něj to budou spíše tréninkové starty. "Rozhodl jsem se, že bych měl nějaké závody absolvovat ještě před Světovým pohárem v Szegedu, takže pojedu všechny tři disciplíny na singlkakaku. Na kilometru bude mým hlavním soupeřem Jakub Špicar," řekl dnes Dostál novinářům.

V polovině května se v Szegedu definitivně rozhodne, kdo bude Česko reprezentovat na olympijských hrách. Dostál společně s Radkem Šloufem vyjeli na předloňském mistrovství světa dvě místa pro české kajakáře, když společně skončili čtvrtí na MS na kilometru. Dostál k tomu přidal stříbro na singlu. Jako dlouholetá česká jednička by měl na singlkajaku závodit i na OH. "Za posledních šest let jsem vždycky odjížděl z velkých akcí s medailí," připomněl trojnásobný olympijský medailista.

Na olympiádě mohou startovat mezi jednotlivci oba závodníci, kteří spolu pojedou na deblu. Je tak možné, že by v případě výrazně lepší výkonnosti mohl Dostála doplnit někdo jiný než jeho stabilní parťák Šlouf. "To se samozřejmě stát může, ale nejradši bych jel s Radkem V lodi si v souhře rozumíme. Vím, kde se na něj můžu spolehnout, kde může nastat chyba. Už spolu jezdíme dva roky, tak vím, co od něj očekávat," prohlásil Dostál.

Na nominačních závodech společně do deblkajaku neusednout. Jednak z taktických důvodů, aby neukázali zbraně před Szegedem, a také kvůli počasí. "Je strašná zima. V Kalifornii bylo kolem dvaceti stupňů, ta voda byla taky teplejší. Na deblu to furt cáká. Udělali jsme pár tréninků a není nic moc, když sněží. Mezi každým úsekem si musíte obléct bundu, nasadit pytlíky na ruce, aby neprochladly," vysvětlil.

Svou formu předvedou až v Szegedu, Dostál pojede jediný velký závod před olympiádou. Na druhý Světový pohár do ruského Barnaulu se nechystá. Odrazuje ho dlouhá a komplikovaná cesta na Sibiř i pětihodinový časový posun. "A když se teď ještě objevily ty informace o Vrběticích, tak se mi tam ani z politických důvodů nechce. Ale není to nějaký bojkot, rozhodnutí už jsme byli před tím," doplnil osmadvacetiletý svěřenec Karla Leštiny.

Místo druhého Světového poháru si odjede tréninkové závody v Račicích. Pak se vydá do Livigna a po návratu na další soustředění buď znovu do Račic, nebo do Kadaně. Začátkem července odletí na aklimatizační kemp do japonského Kóči a pak už dva dny před závody nabere směr Tokio.

Tam bude vzhledem k možnosti nasadit dva závodníky na kajaku početnější konkurence než jindy. "Myslím, že se zvýší kvalita toho sledu, který bude za medailovým umístěním kolem pátého až desátého místa. Kdo má na medaili na singlu, tak se do posádky moc nehrne. S tím mým cílem, že chci vyhrát, je mi jedno, jestli tam mám mít dva Němce, dva Portugalce, dva Maďary. Budou muset všichni dostat na zadek," komentoval to čtyřnásobný mistr světa Dostál, který by rád získal první olympijské zlato. Na olympijském kilometru má zatím jediný světový titul z Moskvy 2014.