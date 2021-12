Zrušené hokejové MSJ by mohlo být v létě, covid zasáhl i fotbal nebo tenis

Edmonton - Ve středu zrušené hokejové mistrovství světa hráčů do 20 let by mohl nahradit šampionát, který by se v letním termínu uskutečnil ve Finsku. Prezident Mezinárodní hokejové federace (IIHF) Luc Tardif na tiskové konferenci v Edmontonu uvedl, že federace bude o této možnosti v příštích týdnech jednat a udělá vše, aby juniorští hokejisté o svou vrcholnou akci nepřišli.

"Ano, tuto akci jsme zrušili. Ale nechci a ani organizační výbor se nechce vzdát této akce, pokud to bude možné. Takže si vezmeme příští měsíc na rozmyšlenou a možná vymyslíme nějaké překvapení. Myslím si, že to dlužíme mladým hráčům," uvedl Tardif.

Juniorský šampionát by se mohl konat v červnu, červenci nebo srpnu v Helsinkách a Tampere ve Finsku a startovali by na něm hráči na základě věkových pravidel, která platila v Edmontonu a Red Deeru.

Federace podle svého webu hledá náhradní termíny i pro turnaje, které se měly konat v lednu a které IIHF s ohledem na pandemickou situaci zrušila s předstihem již o vánočních svátcích. Vedle akcí nižších divizí bylo zrušeno i mistrovství světa hráček do 18 let ve Švédsku, na kterém měla startovat i česká reprezentace.

"Švédsko vyjádřilo ochotu hostit turnaj v lednu 2023, ale momentálně není připraveno jej uspořádat v létě 2022," řekl Tardif a naznačil, že možností by byly USA, které původně plánovaly šampionát zorganizovat v roce 2023.

Předčasné ukončení juniorského MS, ke kterému se IIHF ve středu odhodlala kvůli obavám z dalšího šíření koronaviru, bude mít pro federaci i finanční dopady. "Ano, má to pro nás finanční dopad, ale to není nejdůležitější," podotkl Tardif. "Za poslední dva roky jsme zrušili už několik akcí nebo hráli bez diváků. Na takové situace jsme zvyklí. Někdy musíme zaujmout obezřetný postup," podotkl nový šéf IIHF, jenž na tiskové konferenci několikrát zdůraznil, že bezpečnost a zdraví hráčů jsou na prvním místě.

"Podobné problémy řeší celý svět. NHL 15. prosince odložila šest zápasů a nyní se jejich počet rozrostl na 80, což ilustruje, jak rychle covid-19 ovlivnil hokej. Zápasy a turnaje musely být zrušeny i v Evropě. Prohráli jsme bitvu, ale jsem si jistý, že válku neprohrajeme," řekl první místopředseda IIHF Petr Bříza.