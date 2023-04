Zřícení nadzemního parkoviště na Manhattanu si vyžádalo jednoho mrtvého

Jeden člověk přišel o život poté, co se 18. dubna 2023 na dolním Manhattanu propadlo nadzemní parkoviště

New York - Jeden člověk přišel o život poté, co se dnes na dolním Manhattanu propadlo nadzemní parkoviště, oznámil starosta New Yorku Eric Adams. Zraněno bylo dalších pět lidí. Video, na kterém jsou vidět zaklíněná auta, se krátce po neštěstí objevilo na sociálních sítích.

Třípatrové parkoviště ve finančním distriktu, asi 0,8 kilometru od newyorské burzy, se propadlo kolem 16:00 místního času (22:00 SELČ). "Bylo to jako zemětřesení," řekl agentuře AP student nedaleké Pace University Liam Gaeta. Dodal, že slyšel hlasitý zvuk a dunění, načež byli vyzváni k evakuaci. Další studenti popsali, že slyšeli křik a viděli, jak na sebe uvnitř budovy padají auta.

Hasiči informovali, že uvnitř parkoviště mohli zůstat uvěznění lidé. V jednu chvíli museli hasiči sami objekt opustit kvůli obavám ze zřícení dalších částí konstrukce.