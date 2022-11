Zrenovované nákladové nádraží v Bruselu hostilo český kulturní program

Brusel - Módní přehlídka ukazující tvorbu mladých návrhářů z České republiky a z Belgie a k tomu výstava o českém umění ve veřejném prostoru. Takto v Bruselu pokračoval kulturní program doprovázející české předsednictví v Radě Evropské unie. Událost v sobotu odpoledne hostil jeden z nových architektonických klenotů belgické metropole - bývalé nákladové nádraží v přístavní čtvrti, které bylo v uplynulých letech přetvořeno v moderní prostor pro práci i kulturu.

Fotogalerie

"Ze všech akcí, které pro české předsednictví organizujeme, je tahle tou zdaleka nejvíce neortodoxní, někteří by možná řekli šílenou," usmívala se ředitelka Českého centra v Bruselu Jitka Pánek Jurková, když uváděla módní přehlídku mladých českých a belgických tvůrců.

Přehlídka byla součástí projektu We're Next (Jsme další na řadě), který založil Lukáš Spilka. Absolvent pražské UMPRUM a Královské akademie výtvarných umění v Antverpách se jeho prostřednictvím snaží pootevřít široké veřejnosti dveře do světa módy a podpořit mladé a talentované kolegy. Při bruselské zastávce cyklu se představila čtyřicítka modelů, mezi nimiž byla tvorba absolventů uměleckých škol v Praze, Brně, Plzni, Zlíně či Liberci.

"Myslím, že jsme viděli velký talent studentů, jak z Čech, tak z Belgie. Viděli jsme začínající hvězdy, které budou za pár let možná chodit na mnohem delších a větších molech než zde," hodnotila přehlídku další zástupkyně Českého centra Daniela Vervloet. Před zraky stovek diváků se předtím vystřídaly pánské i dámské oděvy nejrůznějších barev a střihů, od relativně konzervativních až po velmi výstřední modely využívající prvky, jako jsou polštáře či masky zakrývající celý obličej.

Molo pro přehlídku vzniklo v části skoro 300 metrů dlouhého centrálního koridoru bruselského Gare Maritime (námořní nádraží). Tato obří budova postavená na začátku 20. století sloužila desítky let jako místo, kde se proclívalo a překládalo na vlaky zboží přivážené do Bruselu na lodích. Nyní je z ní jakési "kryté město" s kancelářemi, obchody, restauracemi a velkým prostorem pro kulturní akce.

Stavba prošla na přelomu minulé a současné dekády rozsáhlou renovací, při níž byly hangáry s kovovou konstrukcí doplněny o dřevěné buňky pro komerční prostory a také o vnitřní zahrady. Práce belgických a nizozemských architektů kladla důraz na udržitelnost a loni si vysloužila ocenění Evropské komise. Gare Maritime se zároveň stalo dominantním prvkem rodícího se areálu Tour & Taxis, pojmenovaného podle knížecího rodu Thurn-Taxisů, který dává nový život industriálním budovám u kanálu severně od historického centra Bruselu.

Otázce inovativního využívání veřejného prostoru se věnuje také výstava, která je v bývalém nákladovém nádraží k vidění po celý víkend. Panely s desítkami fotografií představují umělecké projekty, které v posledních třech dekádách oživovaly a oživují ulice či průmyslové komplexy českých měst, od Prahy po Ostravu. Na tento koncept navazuje interaktivní instalace umělce Tomáše Moravce v parku poblíž Gare Maritime, která simuluje mechanismus námořních radarů.

Ukázky českého umění ve veřejném prostoru představují výběr z výstavy Z galerie ven!, která se v létě uskutečnila v Praze. Jeden z kurátorů Dan Merta ČTK v Bruselu řekl, že cílem je ukázat možnosti, jak lze skrze architektonické intervence, design či pořádání festivalů vytvářet kvalitnější veřejný prostor. Uvedl přitom, že je pro jeho tým obrovskou ctí ukázat výstavu právě v Gare Maritime. Prostor by podle něj mohl být příkladem pro česká města, byť poznamenal, že vznikl díky soukromé investici.

"Já jsem zatím nic takového neviděl," dodal Merta.