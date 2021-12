Zrekonstruovaný Dům umění v Ústí nad Labem otevřela nová výstava

Ústí nad Labem - Nově zrekonstruovaný Dům umění v Ústí nad Labem dnes otevřela výstava s názvem Narušená rovnováha Revisited. Výstava odkazuje na původní expozici, jenž byla v 90. letech k vidění v Praze, později v původních prostorách ústecké Galerie Emila Filly. Budova se opravovala dva roky, novinkou je mimo jiné její rozšíření do suterénu. Stavební práce vyšly na 50 milionů korun. ČTK to dnes řekl kurátor Michal Kolečko.

"Prostředky jsme získali v rámci projektu U21, což je velký univerzitní projekt na podporu a rozvoj vědy, výzkumu a vzdělávání ze zdrojů Evropské unie," uvedl Kolečko. Konkrétně pokryl většinu financí program RESTART, jenž byl určen takzvaným strukturálně postiženým regionům, tedy kromě Ústecka také Karlovarsku a Ostravsku.

Bývalá menza, kde se Dům umění nachází, prošla rozsáhlou rekonstrukcí. "V jednu chvíli tu stál jen skelet," podotkl kurátor. Částečně se změnil i půdorys stavby a u vchodu vznikla rampa, aby byl vstup do budovy přívětivější. Rekonstrukce byla dokončena před začátkem léta, poté bylo nutné nakoupit vybavení.

V suterénu se nachází audiovizuální sál, který umožňuje různé typy uměleckých produkcí. Od menších divadelních produkcí přes různé typy výtvarného umění až po audiovizuální projekce a koncerty. "Sál je připraven tak, abychom naplnili název, který máme, tedy Dům umění, nebudeme se tedy věnovat pouze výtvarnému umění, ale budeme překračovat hranice jednotlivých uměleckých oborů a oblastí," doplnil Kolečko.

Výstava veřejnosti nabídne pohled do minulosti, k vidění jsou totiž původní díla z 90. let, která jsou doplněna o práce současných umělců. Celkem jsou vystavena díla 14 autorů. "Vyšlo několik velkých publikací v poslední době, které reflektují dění v 90. letech na české umělecké scéně a výstava Narušená rovnováha je v těch dějinách 90. let pevně ukotvená, je interpretována a je uznávána jako významná výstava tohoto období," řekl kurátor. Zda se dostaví stejný úspěch dnes zahájené expozice jako u původní výstavy, ukáže podle Kolečka až čas.