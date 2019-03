Glasgow - Vícebojař Jiří Sýkora nelitoval, že navzdory obnovenému zranění zad ze skoku o tyči doběhl na halovém mistrovství Evropy závěrečný kilometr. Dopoledne hned po prvním pokusu na výšce 440 centimetrů opustil plochu na nosítkách, ale vyšetření bolavých zad neukázalo nic vážného. Navzdory nulovému bodovému zisku za tyč se rozhodl sedmiboj v Glasgow dokončit. Šéftrenér Tomáš Dvořák jeho přístup ocenil.

"Prostě to šlo, tak jsem to zkusil. Nelituju," řekl čtyřiadvacetiletý český reprezentant. Někdejší juniorský mistr světa, který před dvěma lety přidal evropský titul v kategorii do 23 let, je přesvědčený, že z dnešní zkušenosti může v budoucnu těžit. "Možná to bylo dost důležité, teď sám nevím. Když jsem se na to rozklusával, tak ta záda tuhla a tuhla a já jsem běžel v předklonu. Bál jsem se, aby se to nestalo v závodě. Tak aspoň, že to se nestalo a šlo to nějak," vyprávěl.

V předposlední disciplíně mělo jeho účinkování jepičí život. Obnovil si zranění v bederní oblasti zad z posledního tyčkařského tréninku před HME, které ho limitovalo už při sobotní výšce. "Technicky jsem zopakoval to, co dělám, což je špatně a obnovilo se mi to, co se stalo v úterý. Už jsem věděl asi ve vzduchu, že to nepůjde. To už bych se asi ani nepověsil, já bych se v tu chvíli asi ani nerozběhl," vykládal.

V doskočišti se o něj dlouhé minuty starali pořadatelé. Situace ale nebyla tak dramatická, jak se zdálo. "Bylo to scéna až srdcervoucí, ale jenom proto, že oni nevěděli, co mu je, a nevěděli, že včera na výšce se tam válel stejně. Akorát tady byli akční, takže si mysleli, že umírá. A přiharašili se tam s lehátkem a nakonec tam na té duchně strávil dvacet minut," komentoval to šéftrenér Dvořák.

Sýkorovo rozhodnutí pokračovat kvitoval s povděkem. "Já jsem hlavně rád, že nastoupil k tomu kiláku, když byl schopen. Protože pro něj jako pro závodníka je to plus. Jsem rád, že to nezapíchl. Holt se nepodařilo, ale tu poslední disciplínu nastoupil a dokončil závod," řekl na adresu vícebojaře, kterého v minulosti ostře zkritizoval v otevřené výpovědi pro server Bez frází. Mimo jiné kvůli tomu, že Sýkora na olympijských hrách v Riu vzdal po padesáti metrech závěrečnou patnáctistovku poté, co neskočil základ v tyči. Přesto tehdy s ostatními vícebojaři absolvoval tradiční čestné kolečko.