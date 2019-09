Zraněný Schilb chce za všech okolností pomáhat týmu

Peking - I s výronem kotníku se vrátil do hry na mistrovství světa v Číně basketbalový křídelník Blake Schilb a nastoupil nejen v středečním čtvrtfinále proti Austrálii, ale i ve čtvrtek v souboji o 5. až 8. místo s Polskem. Přestože Češi přišli o naději na medaili i přímou účast na olympijských hrách, pětatřicetiletý rodilý Američan nechtěl promeškat možnost bojovat o historický nejlepší umístění i z dob Československa.

"Jsem hrdý. Každý z nás ukázal velké srdce, když jsme hráli druhý zápas ve dvou dnech. Měli jsme za sebou těžkou porážku, ale každý byl zpátky - hráči i trenérský štáb. Připravili jsme se tak dobře, jak to jen šlo," pochvaloval si Schilb po výhře nad Polskem, díky kterému český tým vyrovnal počin československého výběru z MS v roce 1970 v podobě šestého místa.

V sobotu budou Češi po přesunu ze Šanghaje do Pekingu hrát o 5. pozici se Srbskem. Schilb si zranil kotník v sobotním duelu v Šen-čenu s Brazílií a vynechal jen pondělní duel s Řeckem. "Pořád to ještě bolí, není to nejlepší. Ale pokud existuje jakákoliv možnost pomoci týmu, je to pro mě plus. Jsem na celou tu naši cestu na mistrovství světa ohromně hrdý," podotkl Schilb.

Proti Austrálii strávil na hřišti 13:11 minuty a s Polskem 5:16 minuty. "Asi je to takhle bezpečnější, mám to pořád zatejpované a pořád to bolí. Ale teď je čas, aby hrál každý. Je pro mě v pohodě si sednout na lavičku a mít o něco jinou roli než obvykle. Prostě si to užívám, každou chvíli," prohlásil hráč francouzské Remeše.

Češi na šampionátem překvapili už postupem do čtvrtfinále a užívají si každý další posun nahoru po neúspěšné bitvě s favorizovanou Austrálií. "Je krásný pocit vyhrát. Středeční večer to bolelo, byly tam věci, které jsme mohli udělat jinak a možná to změnilo zápas," prohlásil Schilb.

"Ale zpětně je to vždycky jednoduché hodnotit. Za celé to tažení tady jsme ukázali tolik vášně a srdce, že jsem hrozně hrdý. To, že jsme se oklepali z předchozí prohry, je další důkaz skvělého charakteru," připojil.

Proti Srbsku se bude český tým snažit o odplatu za porážku v semifinále olympijské kvalifikaci z Bělehradu z července 2016 a také ze čtvrtfinále mistrovství Evropy z Lille ze září 2015. "Oni jsou teď jiný tým, my taky. Chybí nám Jan (Veselý), ale každý se od těch zápasů zlepšil. Půjdeme na to a budeme hrát naši hru. Tak, jako celé mistrovství světa, snad to zakončíme výhrou," doufá Schilb.

Historický zápis v podobě konečné páté pozice je pro tým kouče Ronena Ginzburga proti favoritovi další výzvou. "Bude to těžké, hodně těžké, ale to bylo i v jiných případech. Máme chvíli na to si je nastudovat," prohlásil.

Že si ještě zahraje v Pekingu, kde turnaj vrcholí, rozhodně nečekal. "Tam je Velká čínská zeď, ne?" smál se Schilb. "Rozhodně jsme překvapili spoustu lidí. Moc jich nečekalo, že postoupíme ze skupiny. Pak do čtvrtfinále. Ukázali jsme pokaždé charakter a srdce. Tohle je další test, který chceme zvládnout. Ale i pokud se to nepovede, můžeme být neskutečně hrdí sami na sebe, na všechnu podporu a jako český basketbal se zase posouvat vpřed," prohlásil.

Češi si na šampionátu uhráli účast v kvalifikaci na olympijské hry v Tokiu a Schilb u toho příští rok v červenci nechce chybět. "Tohle je teď dlouhodobý cíl, proto se teď chceme každým zápasem zlepšovat a posilovat naši pozici jako týmu v očích světa basketbalu," dodal Schilb, který po porážce USA se Srbskem skončí nejvýše ze všech rodilých Američanů na turnaji.