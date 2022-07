Zraněný překážkář Svoboda ani Müller nepostoupili na MS z rozběhu

Eugene (USA) - Petr Svoboda na mistrovství světa nepostoupil z rozběhu na 110 metrů překážek, do kterého nastupoval se svalovým zraněním. Bolavý zadní stehenní sval jeho výkon výrazně poznamenal. Prvním během proklopýtal na sedmé příčce a z dráhy odkulhal za pomoci Brita Andrewa Pozziho. V rozběhu neuspěl ani Vít Müller v závodu na 400 metrů překážek a nenavázal na loňské olympijské semifinále.

Svoboda po skvělém výkonu na republikovém šampionátu v Hodoníně, kde s nepovoleným větrem v zádech běžel rychleji než při svém českém rekordu, pomýšlel na světové finále. Nakonec na start málem nenastoupil. "V pátek hned po příletu jsem si lehce natáhl zaďák na přetahové noze, který není úplně v pořádku. Trochu mě v něm píchlo, možná je v něm nějaká trhlinka. Dva dny zpátky jsem tady bojoval se zánětem průdušek z klimatizace," uvedl v Eugene pro Právo a MfDnes.

V pátek byl na 90 procent rozhodnutý, že v takovém zdravotním stavu ani nenastoupí. "Dneska jsem se trochu líp vyspal, tak jsem se rozhodl, že to zkusím. Trochu jsem hazardoval se zdravím, protože cesta sem a to vše vzalo tolik energie a času, že smířit se s tím, že nenastoupím, je strašné," řekl sedmatřicetiletý sprinter, jehož kariéru už poznamenala řada zranění.

Dnešní čas 13,65 sekundy byl jeho nejhorší v letošní venkovní sezoně. Navíc může být ohrožena i jeho účast na druhém vrcholu této letní atletické sezony. "Mám za čtyři týdny mistrovství Evropy. Bůh ví, jak to dopadne," obává se Svoboda.

Překvapivě už v rozběhu vypadl vítěz americké kvalifikace a třetí muž letošních světových tabulek Daniel Roberts. Vedl, ale pak trefil jednu z překážek a spadl. Nepomohlo mu, že v chladnějším dopoledním počasí nastoupil v dlouhých kalhotách. "Je to opravdu zklamání, protože jsem přijel vyhrát, nejenom pro medaili," litoval. Zbývající tři američtí favorité z rozběhu hladce postoupili. Nejrychlejší čas ze všech účastníků byl v této fázi domácí obhájce světového titulu Grant Holloway (13,14).

Daleko za svými obvyklými letošními výkony zůstal také Müller. Ve druhé zatáčce se držel na postupové čtvrté pozici, ale pak šlápl na osmou překážku, ztratil rychlost a v čase 50,71 sekundy skončil ve svém rozběhu na poslední sedmé příčce. "Udělal jsem velkou chybu na osmé překážce. Podlomila se mi noha, možná budu mít zvrtnutý kotník. Bohužel, takový je sport. Já jsem rád, že tady mohu být," řekl České televizi. "Chyba byla, že jsem si až moc věřil. Běželo mi to, bohužel mi to vyšlo na druhou nohu, blbě jsem se naklonil a podvrtl jsem si kotník," doplnil český reprezentant, kterého by na MS ještě mohla čekat čtvrtkařská štafeta.

První kolo zvládl dvojnásobný mistr světa, olympijský vítěz a světový rekordman Nor Karsten Warholm, který v této sezoně před MS nedokončil žádný závod. Nastoupil jen začátkem června na Diamantové lize v Rabatu, kde kvůli zranění zadního stehenního svalu po první překážce odstoupil. Svůj rozběh po svižnějším začátku a zvolnění v závěru vyhrál v čase 49,34.