Montreal - Hokejisté Montrealu se budou muset obejít bez českého útočníka Tomáš Plekance, který byl zařazen na listinu zraněných hráčů s pochroumanou dolní částí zad. Podle kouče Canadiens Claudea Juliena by mohl být pětatřicetiletý centr mimo hru až několik týdnů. Plekanec v pondělí proti Detroitu (7:3) sehrál jubilejní 1000. zápas v NHL a ve středu před duelem se St. Louis (3:2) mu byl věnován slavnostní ceremoniál.

První tři duely sezony strávil Plekanec jako zdravý náhradník na tribuně a poprvé se zařadil do sestavy v sobotním utkání proti Pittsburghu (4:3 po samostatných nájezdech). Na kontě má jeden bod za gól právě v jubilejním duelu proti Detroitu.

V NHL má Plekanec na kontě 1001 utkání a 608 bodů za 233 branek a 375 asistencí. Jen 17 duelů sehrál v Torontu, které se na konci února stalo jeho jediným dalším působištěm v NHL. V play off má na kontě dalších 94 duelů a 53 bodů za 18 tref a 35 asistencí.

V červenci jako nechráněný volný hráč podepsal opět s Montrealem roční smlouvu na 2,25 milionu dolarů s možností vydělat na bonusech dalšího 1,25 milionu.

Dalších 16 duelů v základní části NHL v dresu Montrealu mu chybí, aby jako šestý v historii nasbíral i 1000 startů v dresu Canadiens. Před ním to dokázali v barvách čtyřiadvacetinásobného vítěze Stanleyova poháru pouze Henri Richard (1246 zápasů), Larry Robinson (1202), Bob Gainey (1160), Jean Béliveau (1125) a Claude Provost (1005).

"Ještě je to daleko, pořád zbývá spousta zápasů do téhle mety. Ale mně to přijde takové směšné, když se podívám na jména, co tam jsou okolo mě. Ať už ta za mnou, nebo přede mnou. Měl jsem obrovské štěstí, že jsem mohl být součásti tohoto klubu. Je to přeci jen klub s největší historií a jsem hrozně pyšný, že jsem tady mohl takovou dobu být," řekl Plekanec v rozhovoru pro nhl.com/cs.