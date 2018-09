New York - Světová jednička Rafael Nadal titul na US Open neobhájí. Španělský tenista a trojnásobný vítěz grandslamu v New Yorku kvůli zraněnému koleni vzdal po dvou setech za stavu 6:7 a 2:6 Juanu Martínu del Potrovi, který se ve finále utká s jiným bývalým šampionem US Open Novakem Djokovičem.

Djokovič vyřadil ve třech setech 6:3, 6:4 a 6:2 Japonce Keie Nišikoriho a bude v neděli útočit na 14. grandslamovou trofej, druhou letošní po Wimbledonu. Titul z New Yorku si Djokovič odvezl už v letech 2011 a 2015, jeho finálový soupeř Del Potro si podmanil grandslam ve Flushing Meadows před devíti lety.

Nadal ucítil známou bolest v pravém koleni zkraje semifinále. "Udělal jsem špatný pohyb. Na konci to už nebyl tenisový zápas. Hrál jen jeden, ten druhý pouze stál na druhé straně. Nenávidím skreče, ale zůstat ještě jeden set a předvádět tohle... To by bylo moc. Bolest se bohužel nedala vydržet," přiznal dvaatřicetiletý Nadal, jenž pomýšlel na 18. titul z grandslamů.

Zatímco Nadal po celou kariéru bojuje s koleny, Del Potro zase se zápěstím a byl několikrát na operaci. V 29 letech se nicméně dočkal druhého finále na grandslamu.

Djokovič potvrdil roli favorita proti Nišikorimu třísetovou výhrou a po půlročních problémech s loktem je opět hladový po úspěchu. V červenci počtvrté dobyl travnatý Wimbledon a v neděli se chce stát potřetí a po třech letech opět králem New Yorku.

"Nevím, jak to vypadalo, ale cítím se opravdu skvěle," pochvaloval si jednatřicetiletý Srb po postupu už do osmého finále na US Open. "Byla v tom síla, soustředění, dobrá taktika. Samozřejmě se to jednodušeji říká než provádí. Musíš ty údery zahrát," liboval si. Nad finálovým soupeřem Del Potrem vyhrál 14 vzájemných soubojů z osmnácti.

Djokovič navíc po postupu do finále získal jistotu účasti na Turnaji mistrů, stejně jako další legenda Roger Federer, jenž vypadl na posledním grandslamu sezony v osmifinále. Nadal už měl jistou kvalifikaci pro listopadový vrchol sezony v Londýně dříve.

Grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 53 milionů dolarů):

Muži:

Dvouhra - semifinále:

Del Potro (3-Arg.) - Nadal (1-Šp.) 7:6 (7:3), 6:2, skreč, Djokovič (6-Srb.) - Nišikori (21-Jap.) 6:3, 6:4, 6:2.