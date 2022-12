Zraněný judista Krpálek asi nepojede na Masters, start ještě definitivně nevzdal

Praha - Dvojnásobný olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek se kvůli zranění třísla zřejmě nezúčastní turnaje Masters v Jeruzalémě, kde by se měl prát za dva týdny. Definitivně ale rozhodnutý není. Pokud by se dal rychle dohromady, rád by na závěr sezony bojoval o vysoké body do olympijské kvalifikace a pokusil se o reparát za nevydařené mistrovství světa.

Krpálek v neděli postoupil na Grand Slamu v Tokiu do semifinále kategorie nad 100 kilogramů, ale ve dvou vítězných zápasech ho problematické tříslo rozbolelo natolik, že do dalších bojů raději nenastoupil. Od té doby se zranění trochu zlepšilo, ale judu se Krpálek v přípravě vyhýbá. "Je rozhodně potřeba na tom nějakým způsobem pracovat. Proto jsme i pravděpodobně odpískali Turnaj mistrů, který se má konat za čtrnáct dní v Izraeli. Nicméně máme to lehce otevřené, kdyby se to dalo dohromady," řekl Krpálek novinářům poté, co se dnes zúčastnil otevření obchodu se sportovním oblečením.

Vyšetření ho čeká v pátek. Doufá, že zranění nebude vážné. Při rozhodování o účasti na turnaji budou mít rozhodující slovo lékaři a renomovaný fyzioterapeut Pavel Kolář. "Kdybychom se s nimi domluvili, že nehrozí, že bych si to zhoršil, tak bychom tam třeba jeli. To uvidíme až v následujících týdnech, kdy si řekneme, jestli je to dobré, nebo ne," uvedl Krpálek.

Kdyby se jednalo o menší turnaj, už by pravděpodobně sezonu ukončil. Masters se ale bodováním i prestiží blíží světovému šampionátu, kde letos poprvé od roku 2010 nepostoupil do čtvrtfinále. "Když mi letos mistrovství světa nedopadlo, tak jsem chtěl uspět aspoň na tomhle turnaji," řekl dvaatřicetiletý judista.

Chce do Jeruzaléma odletět, jen kdyby byl zdravotně v pořádku. "Já tedy vím, že zcela v pořádku už to nebude nikdy, protože ten věk už tam taky je. Člověk něco vyléčí a přijde něco dalšího. Ale kdybych byl v použitelném stavu, tak bych se rád zúčastnil a zkusil se poprat alespoň o medaili z Masters. Jenže v tuhle chvíli je to v takové situaci, že jsme spíš řekli, že nepojedu," dodal.

V poolympijské sezoně se Krpálek potýkal s řadou zdravotních problémů. Začátkem roku přišel o tři měsíce přípravy, když na něj při tréninku spadl Francouz Teddy Riner a pochroumal mu rameno a žebra. Když se vrátil, začal ho zlobit triceps. Kvůli tomu absolvoval jen minimum turnajů.

Dal se dohromady až dva měsíce před mistrovstvím světa v Taškentu, kde neuspěl. V říjnu pak vyhrál Grand Slam v Abú Zabí, ale už tři týdny před turnajem v Tokiu ho trápilo tříslo, které mu nakonec neumožnilo poprat se o další medaili.