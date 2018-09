Dillí - Indický jachtař Abhiláš Tomy je po třech dnech od své nehody v Indickém oceánu při vědomí a byl přemístěn na francouzskou rybářskou loď Osiris, která k němu dorazila jako první. Oznámil to dnes server The Times of India. Tomyho loď byla vážně poškozena při páteční bouři více než 3000 kilometrů od Austrálie a muž utrpěl vážné zranění zad.

Tomy se účastnil jachtařského závodu kolem světa Golden Globe, před pěti lety jako první Ind obeplul svět.

The Times of India napsal, že devětatřicetiletý Tomy je při vědomí a byl přemístěn na loď Osiris.

Záchrannou operaci vede australské koordinační středisko. Do operací je zapojeno ministerstvo obrany a indické námořnictvo. Právě jeho letadla v neděli jachtu lokalizovala.

Záchranáři nemohli s Tomym komunikovat přímo, protože jeho hlavní satelitní telefon byl v bouři poškozen a vzhledem ke svému zranění se nedokázal dostat k druhému telefonu. Komunikoval pouze pomocí textových vzkazů.

Podle záchranářů by ho měla nyní francouzská loď převézt na ostrov Nový Amsterdam, který je vzdálen asi 100 kilometrů a kde je lékař a malá nemocnice. K ostrovu od soboty míří australská námořní fregata Ballarat, která pak Inda dopraví do nemocnice v australském přístavu Fremantle.

V závodě Golden Globe přišel o stěžeň na své jachtě také irský účastník Gregor McGuckin, jemuž je rovněž nutné pomoci.