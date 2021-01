Zraněný Chytil bude chybět Rangers čtyři až šest týdnů

Hokejisté New Yorku Rangers (zleva) Kaapo Kakko a Filip Chytil se radují z gólu.

New York - Český hokejový útočník Filip Chytil bude čtyři až šest týdnů chybět New York Rangers kvůli zranění v horní části těla. Jednadvacetiletý zlínský odchovanec utrpěl zranění v nedělním utkání NHL na ledě Pittsburghu při porážce 2:3. Klub to uvedl na svém twitterovém účtu.

Chytil musel ze zápasu odstoupit ve 33. minutě po srážce s pittsburským útočníkem Evanem Rodriguesem, který také duel nedohrál. Chytil zůstal chvíli ležet na ledě, ze střídačky zamířil do šatny a do utkání už nezasáhl.

V této sezoně sehrál Chytil za Rangers pět zápasů a připsal si tři body za dvě branky a jednu asistenci. Na kontě má také tři plusové body za účast na ledě při vstřelených a inkasovaných gólech.

Rangers draftovali Chytila v roce 2017 v prvním kole na 21. místě. V NHL už odehrál účastník mistrovství světa z let 2018 a 2019 dohromady 149 utkání a nasbíral 52 bodů za 28 gólů a 24 asistencí. Ve třech duelech play off nebodoval.