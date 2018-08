Berlín - Pokud by se jednalo o jiný závod než mistrovství Evropy, překážkářka Zuzana Hejnová by na start nenastoupila. Měla zatejpované koleno i obě achilovky a kvůli bolesti nemohla pořádně trénovat. Sen o první medaili z evropského šampionátu se dvojnásobné mistryni světa v běhu na 400 metrů překážek možná definitivně nesplnil. Se zdravotními problémy doběhla v semifinále pátá a k postupu měla daleko.

Po závodě přiznala, že bez léků na bolest nemůže fungovat. "Achilovka mě bolí hrozně. Udělali jsme tady maximum, i s doktory a fyzioterapeuty. Ale ty achilovky jsou přetížené, a jakmile mě bolí achilovka, nemám ten svůj dobrý kotník, na který spoléhám, a nejede mi hlavně ten konec," řekla.

Od června závodila jen na konci července na republikovém šampionátu a pak dnes v Berlíně. Kdyby to nebyl vrchol sezony, odhlásila by se. "Já i tady o tom přemýšlela. Ale chtěla jsem si to zkusit. A tady jsem prostě říkala buď, anebo. Jsem ráda, že jsem se proběhla, ale samozřejmě mě to štve, protože nebýt na Evropě ve finále... Co se dá dělat," uvedla.

Zdravotní problémy ji připravují o radost z tréninku i závodů. "Jsem ráda, že ráno chodím, a když si mám představit, že to mám rozběhat, je to hrozně nepříjemné, z toho pohybu není radost. Netěším se na to, že se začnu hýbat, protože mě pořád něco bolí," svěřila se.

Bez bolesti už dlouho nezávodila, naposledy loni. "V minulých letech mě často bolest provázela přípravou, ale pak to většinou přestalo. Ale letos ne. A to je hrozně nepříjemné," posteskla si.

Uvažuje, že by si na nějakou dobu dopřála úplný odpočinek. "Já dělala, co mohla, ale ta noha se opakovaně zatěžovala a nelepšila, nebo jen po malých krůčcích. Nejde do té léčby furt opakovaně trénovat," vysvětlila.

Na začátku sezony Hejnová plánovala vydržet do olympijských her v Tokiu. Na evropském šampionátu ale možná měla poslední šanci, protože ten další je po olympiádě 2020. "Teď je to takové smutné, že ani nevím, jestli mě ještě nějaká Evropa čeká. Je to škoda, že nemám medaili z Evropy, ale to se nedá nic dělat. Když nejsem zdravá, nemohu čekat nic lepšího," dodala.

Jejími nejlepšími výsledky na ME jsou čtvrtá místa z let 2010 a 2012, od té doby na kontinentálním šampionátu kvůli zdravotním problémům nezávodila.

Dálkař Juška bude příčinu nezdaru hledat u videa

Dálkař Radek Juška očekává, že až s odstupem času bude schopen najít příčinu, proč se mu v dnešním finále mistrovství Evropy tak nedařilo. Letošní maximum měl díky výkonu 827 centimetrů nejlepší z finalistů, ale v boji o medaile to nedokázal prodat a přidal se do čím dál delší řady českých zklamání na šampionátu v Berlíně.

Podobně jako řadě jeho reprezentačních kolegů mu při rozhovoru s novináři nebylo do řeči. Ve finále mu nepomohla ani komunikace s trenérem Josefem Karasem. "Snažil se mi poradit, abych nebyl nervózní, ale já jsem nějak nervozitu ani necítil. Fakt nevím, co se stalo, ani jak to popsat. Tu příčinu budeme teprve hledat, koukat na videa," řekl.

První pokus dlouhý 763 centimetrů ho nerozhodil. "Možná ten druhý, protože tím třetím už jsem musel zajišťovat, ale jak říkám, moc jsem to nepociťoval, že by mě něco svazovalo, nebo že by se mělo něco dít," líčil.

Prý na něj nedolehla ani dřívější finále, v nichž nedokázal navázat na výkon z kvalifikace. "Moc jsem nad tím nepřemýšlel. Ani si nemyslím, že by to někde v hloubi duše bylo," poznamenal. Podobně jako na loňském MS a univerziádě byl i tentokrát ve finále horší než v kvalifikaci, v Berlíně ale ani jednou nepřekonal osmimetrovou hranici.

Rád by dnešní nezdar ještě letos napravil. "Budu dál trénovat, atletická sezona pokračuje. Nerad bych takovým výsledkem ukončil sezonu," řekl český rekordman.