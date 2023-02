Zraněná biatlonistka Jislová vynechá mistrovství světa v Oberhofu

Oberhof (Německo) - Čeští biatlonisté se budou muset na mistrovství světa v Oberhofu definitivně obejít bez zraněné Jessicy Jislové. Osmadvacetiletou rodačku z Jablonce nad Nisou nepustí na trať poranění svalu v oblasti žeber. Novinářům to řekl sportovní ředitel Ondřej Rybář. Jislovou nahradí v týmu Tereza Vinklárková, která se zúčastní také pátečního sprintu.

"Jessica má zdravotní problémy, které jí nedovolují, aby tu závodila a byla připravená na sto procent. Nemá cenu něco riskovat. Je potřeba se nyní dát zdravotně dohromady," řekl Rybář.

Jislová měla na šampionátu plnit roli české dvojky po Markétě Davidové a být stabilní členkou ženské štafety. V pořadí Světového poháru jí patří 29. místo. Kvůli bolestem v oblasti mezižeberních svalů ale nedokončila lednovou přípravu v Ridnaun. Do dějiště šampionátu neodcestovala a po středeční absenci ve smíšené štafetě dnes po konzultaci s lékaři účast vzdala.

"Jessica byla do poslední chvíle nastavená, že by chtěla do Oberhofu odjet. Tu bolest ale stále cítila a vnímala. Vyšetření u pana profesora Koláře ji utvrdilo v tom, že bude lepší mistrovství světa vynechat. Tohle zranění se léčí podobně jako natržené svaly. Je to o klidu, kontrolních vyšetřeních a pocitu sportovce," řekl fyzioterapeut reprezentace Roman Karpíšek.

V týmu v Oberhofu jsou vedle Davidové a Vinklárkové také Lucie Charvátová, Tereza Voborníková a Eliška Václavíková. Všechny se zúčastní i pátečního sprintu, který začne ve 14:30.