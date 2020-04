Způsob výuky pro deváťáky je zatím nejasný, řekl šéf asociace

Praha - Způsob fungování skupin pro deváťáky, jejichž návrat do základních škol bude podle dnešního rozhodnutí vlády možný od 11. května, je zatím nejasný. ČTK to řekl předseda Asociace ředitelů základních škol Michal Černý. Není podle něj nyní zřejmé, jak by měla jejich příprava na přijímací zkoušky fungovat, kolik hodin a jaké předměty by se mohly ve škole učit. Doufá, že ministerstvo tyto záležitosti ještě upřesní.

"My jsme do této chvíle počítali s tím, že se školy otevřou 25. května," řekl Černý. K tomuto datu by se dle harmonogramu vlády pro uvolňování opatření proti koronaviru měli do škol vrátit v omezeném režimu mladší školáci. Podle dnešního rozhodnutí vlády ale budou mít deváťáci možnost vrátit se do lavic o dva týdny dříve. Podobně jako později asi i žáci na prvním stupni by měli vytvořit skupiny o počtu nanejvýš 15 dětí.

Z návrhu opatření, se kterým se dnes odpoledne seznámil, ale podle Černého plynula řada nejasností. Upozornil, že ministerstvo návrat deváťáků zdůvodnilo přípravou na přijímací zkoušky. Není ale například jasné, zda by se ve školách měli věnovat jen češtině a matematice, ze kterých se skládá jednotná přijímací zkouška, nebo i dalším předmětům, a v jakém rozsahu. Otázkou zůstává také třeba fungování školních jídelen, s jejichž otevřením se zatím stále počítá od 25. května, dodal.

Černý se domnívá, že po otevření škol pro deváťáky bude ochotná poslat do škol své děti i větší část rodičů mladších školáků. Zároveň ale podle něj budou mít školy k dispozici menší počet volných tříd z druhého stupně, a v některých tedy může vzniknout problém s nedostatkem prostoru pro menší kolektivy dětí, řekl.

Původní vládní harmonogram uvolňování opatření ve školství předpokládal, že by se deváťáci mohli vrátit do lavic nejdříve v červnu. Jejich dřívější návrat podle Plagy umožnil příznivý vývoj epodemiologické situace. Zdůvodnil ho také tím, že jsou v podobné situaci jako maturanti, kteří se mohou do středních škol vrátit rovněž od 11. května.

Školy zatím čekají na manuál s hygienickými doporučeními, jak by měly svůj provoz po částečném otevření zajistit. Plaga ho společně se zástupci ministerstva zdravotnictví chce představit v pátek.

Školy jsou kvůli epidemii koronaviru zavřené od 11. března. S jejich úplným znovuotevřením do konce školního roku už vláda nepočítá. V omezeném režimu chce ale postupně umožňovat návrat různých skupin žáků a studentů. Distanční výuka by nicméně měla pokračovat až do konce června.