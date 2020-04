Zprostředkovatelé ubytování v soukromí mají s úřady sdílet údaje

Praha - Zprostředkovatelé turistického ubytování v soukromí formou digitálních platforem typu Airbnb zřejmě budou povinni sdílet s českými úřady informace o uzavřených smlouvách. Předpokládá to novela zákona o podmínkách podnikání v cestovním ruchu, který dnes zrychleně ve stavu legislativní nouze schválila Sněmovna. Nová povinnost by mohla podle ministerstva pro místní rozvoj pomoci při trasování lidí, kteří přišli do styku s člověkem nakaženým novým typem koronaviru.

Projednání zákona ve stavu legislativní nouze zpochybňovali politici ODS. "Airbnb je vyřešeno na několik let," podotkl Marek Benda v souvislosti s nynějším zákazem vstupu cizinců do Česka. Podle předsedy poslanců ODS Zbyňka Stanjury by byl návrh i v obvyklém schvalovacím režimu přijat dřív, než do Česka dorazí první turisté.

Ministryně Klára Dostálová (ANO) dala zákon do souvislosti s chytrou karanténou. Projekt má díky údajům z mobilních telefonů či platebních karet pomáhat odhalit, koho mohli nakazit lidé trpící nemocí covid-19 způsobené novým koronavirem. Dostálové se zastal předseda pirátských poslanců Jakub Michálek, podle kterého předloha řeší zásadní problém. "Zákaz cestování skončí a my na to musíme být připraveni," zdůraznil.

Provozovatelé digitálních ubytovacích platforem budou podle zákona muset sdělit na vyžádání obecnímu živnostenskému úřadu poskytovatele ubytování, počet uzavřených smluv o službě cestovního ruchu, celkovou cenu za tyto služby, ale i adresu bytu. Živnostenské úřady budou moci údaje předávat dalším institucím, třeba hygienickým stanicím a cizinecké policii. Předlohu ještě musí projednat Senát a podepsat prezident Miloš Zeman.

Sdílení informací by mělo podle důvodové zprávy omezit nedovoleného podnikání, a naopak získat základní přehled o cizincích, kteří se dočasně pohybují v Česku.

Za porušení povinnosti poskytnout údaje bude hrozit zprostředkovatelům až milionová pokuta. Rozhodnutí o sankci navíc bude moci živnostenský úřad zveřejnit.

Předseda České asociace pronajímatelů a ubytovatelů v soukromí David Bureš už dříve ČTK sdělil, že ubytování typu Airbnb využívají v tuzemsku nejčastěji Němci, Američané a Britové. Tyto státy jsou podle něj koronavirem hodně zasažené, a návrat těchto turistů ve vysokých počtech se proto nedá v blízké době předpokládat.

V ČR se přes platformu Airbnb podle údajů služby a Českého statistického úřadu (ČSÚ) předloni ubytovalo 1,16 milionu zahraničních turistů. Při domácích cestách ji využilo 115.000 Čechů. Nejvíce lidí využilo krátkodobé ubytování v Praze.