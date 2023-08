Zpřísnění pro předčasné důchody a zpomalení valorizací Senát patrně schválí

Praha - Zpřísnění pravidel pro předčasné důchody a zpomalení řádných lednových valorizací penzí Senát pravděpodobně schválí. Přijetí vládní novely, která také nahrazuje nynější mimořádné valorizace při vyšším růstu cen dočasným přídavkem, dnes podpořil sociální výbor. Plénum horní komory projedná předlohu ve středu.

V sociálním výboru nezazněly žádné pozměňovací návrhy ani návrh na zamítnutí. Pro doporučení plénu, aby novelu schválilo, hlasovalo pět přítomných členů řazených k vládní koalici. Hlasování se zdržel Miroslav Adámek zvolený za opoziční hnutí ANO.

Změny navrhované vládou jsou podle předkladatelů nutné pro dlouhodobou udržitelnost důchodového systému a pro snižování zadlužení. Mají také zabránit opakování situace s vlnou odchodů do předčasného důchodu z loňského roku.

Ve Sněmovně trvalo schvalování novely v podstatě tři jednací dny kvůli dlouhým opozičním projevům. Opoziční poslanci mluvili o šetření na penzistech, nebo dokonce o jejich okrádání či ožebračování. Koalice nechala v dolní komoře omezit řečnickou dobu a posléze stanovit pevný čas hlasování. V Senátu má vládní tábor velkou převahu.

Naprostá většina změn v penzích by měla být účinná podle představ kabinetu už od letošního září kromě jednoho ze čtyř parametrů zpřísnění podmínek pro předčasné důchody. Aby se tak stalo, prakticky hned po senátním projednání by novelu musel podepsat prezident Petr Pavel a musela by vyjít ve sbírce do konce srpna.

O rok později má vejít v účinnost prodloužení minimální doby hrazení odvodů o pět let na 40 let. Předčasný důchod má být podle předlohy možný nejvýše tři roky před dosažením důchodového věku místo nynějších až pěti let. Pobíraná částka se bude krátit víc než dosud a až do řádného termínu penze se nebude valorizovat zásluhová část důchodu.

Při pravidelných lednových valorizacích se penze nyní zvyšují inflaci a o polovinu růstu reálných mezd. Od příštího roku by se měl brát v úvahu výhradně růst cen pro domácnosti důchodců. Započítávala by se třetina růstu reálných mezd.

Pokud by se ceny zvedly nejméně o pět procent od posledního přidání, důchodci dostanou stejně jako teď při mimořádné valorizaci víc peněz, ovšem nejdříve od července kalendářního roku. Pobírat budou podle novely vždy do konce roku přídavek a zvedne se jim i zásluhová část penze, ovšem prakticky rovněž dočasně. Růst se bude započítávat do běžného lednového navýšení. Mimořádné přidání se tak na rozdíl od nynějška nebude promítat do dalších valorizací. Dočasný přídavek a zvýšení procentních výměr bude podle novely odrážet 60 procent růstu cen.