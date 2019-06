Zpřesnění podmínek pro odvolávání žalobců možná navrhne i Senát

Praha - Zpřesnění podmínek odvolávání vedoucích státních zástupců a zavedení jejich funkčního období možná navrhne také Senát. V dnešním úvodním kole podpořil novelu skupiny svých členů, nyní ji posoudí ústavně-právní výbor horní komory. Plénum potom rozhodne, zda předlohu pošle do legislativního procesu.

Jde o stejnou novelu, kterou v tomto sněmovním volebním období předložili už podruhé poslanci TOP 09 a STAN a kterou vláda v pondělí odmítla. O poslanecké předloze rozhodnou zákonodárci. Totožný návrh dolní komora zamítla už v úvodním kole loni v dubnu. Svou úpravu s podobnými principy připravilo ministerstvo spravedlnosti.

Místopředseda Senátu Jan Horník (STAN) uvedl, že předkladatelé poslanecké novely souhlasili s tím, aby senátoři jejich návrh použili. Není podle Horníka ideální, poslouží podle něho jako základ k dalším úpravám. "Návrh zákona vznikl velmi rychle na základě výzvy, kterou k politikům vzneslo minulý týden Václavské náměstí," řekl Horník s poukazem na masivní shromáždění za nezávislost justice a proti ministryni spravedlnosti Marii Benešové (za ANO) i premiéru Andreji Babišovi (ANO).

Někteří senátoři označili návrh za nekvalitní. Například Jiří Čunek (KDU-ČSL) uvedl, že jej podpoří z kolegiality, předloha je podle něho "politické gesto". Zastánci rychlého projednání předlohy ve výboru na naléhání jeho předsedy Miroslava Antla (za ČSSD) nakonec ustoupili od požadavku, aby na to měl měsíc místo obvyklých dvou. Antl uvedl, že chce do debaty přizvat i odborníky.

Poslanci TOP 09 a Starostů předložili novelu asi před měsícem v souvislosti s výměnou ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (za ANO) za Benešovou. S tím souvisely obavy, že by nová ministryně mohla odvolat nejvyššího státního zástupce.

Senátní novela počítá stejně jako poslanecká předloha s tím, že vedoucí státní zástupce včetně nejvyššího žalobce by bylo možné odvolat pouze v kárném řízení. Předloha také vymezuje funkční období vedoucích státních zástupců. V případě nejvyššího státního zástupce by to bylo deset let, u ostatních sedm let. Novela také stanoví podmínky pro výkon těchto funkcí.

Ministerstvo spravedlnosti souhlasilo se záměrem stanovit funkční období vedoucích státních zástupců a umožnit jejich předčasné odvolávání pouze cestou kárného řízení, což by vyloučilo jejich sesazení z vůle exekutivy. V poslanecké předloze ale podle ministerstva chybí pravidla pro výběr vhodných adeptů na vedoucí státní zástupce. Úřad Benešové odmítl i změnu mechanismu jmenování náměstků vedoucích státních zástupců a zapochyboval o ustanovení, podle kterého by mohl návrh na zahájení kárného řízení v některých případech podat i veřejný ochránce práv.