Zprávu o financování neodevzdala včas třetina politických stran

Brno - Více než třetina z 250 politických stran a hnutí neodevzdala Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí včas zprávu o svém financování za uplynulý rok. Není mezi nimi ani jedna sněmovní strana, řekla ČTK mluvčí úřadu Luisa Divišová. Podle ní zákonem stanovenou povinnost do 1. dubna splnilo 151 z celkem 250 povinných subjektů.

Dohledový úřad dokončil úvodní formální kontroly odevzdaných výročních zpráv. "Základním kritériím vyhovělo 145 subjektů, které odevzdaly zprávu včas a úplnou. Evidujeme šest subjektů, které podaly zprávu sice včas, ale informace v ní obsažené byly neúplné," uvedl Jiří Navrátil, člen úřadu a koordinátor agendy hospodaření politických stran a hnutí.

Některé strany dodaly zprávu později, některé jsou neúplné, více než 60 ji neodevzdalo skoro ani po třech týdnech v květnu. "Politické subjekty, které nedodaly dokument ve stanovené lhůtě, se dopustily přestupku, za který jim může být vyměřena sankce až 200.000 korun. V případě, že dodaly zprávu s nedostatky, které by ani po výzvě neopravily, mohou dostat pokutu až dva miliony korun," dodal Navrátil.

Úřad však podle něj ve svých další krocích stejně jako loni zohledňuje i současná omezení kvůli koronavirové pandemii. "V první fázi úřad provedl formální kontrolu zpráv. Zkoumal, zda strany dodaly všechny zákonem požadované typy informací o svém hospodaření. V dalších týdnech proběhne hloubková kontrola správnosti doručených dokumentů. Během ní úřad analyzuje informace, které se týkají pohybů na transparentních účtech, dárců, nebo také výdajů na volby," řekla Divišová.

Stranám a hnutím, které neodevzdaly zprávu, zaslal úřad výzvu k dodatečnému dodání. Strany s neúplnými zprávami úřad vyzval k doplnění informací. Pokud subjekty na výzvu nebudou reagovat, přistoupí úřad ke správním řízením. "V případě, že by uložená sankce nevedla k nápravě a přestupek by se opakoval, úřad může podat podnět vládě na pozastavení činnosti dotčené strany či hnutí. Takový návrh pak putuje do rukou Nejvyššího správního soudu,“ uvedl Navrátil.