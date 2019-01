Zpravodaj České tiskové kanceláře (ČTK) David Moravec (na snímku z 3. ledna 2019 z vernisáže) vystavuje do konce ledna 2019 v prostorech ostravského Klubu Atlantik snímky, které pořídil na své měsíční cestě v kanadských národních parcích Banff a Jasper a v rezervacích na ostrově Vancouver Island.

Ostrava - Zpravodaj České tiskové kanceláře (ČTK) David Moravec vystavuje v Ostravě snímky, které pořídil na své měsíční cestě po několika národních parcích Kanady. Výstava velkoformátových fotografií začala v prostorech Klubu Atlantik v ulici Čs. legií dnes, k vidění bude do konce ledna.

Fotografie z několika národních parků Kanady, například Jasper či Banff, Moravec pořídil loni na přelomu dubna a května. "Během měsíční cesty jsme navštívili řadu míst, která před 100 lety navštívil i tehdy ještě budoucí první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk, když cestoval z kanadského Vancouveru do USA dojednat podmínky vzniku samostatného československého státu," řekl Moravec.

Na cestě fotografoval běžný život, města i krajinu. Pro samostatnou výstavu nakonec vybral jen snímky zachycující drsnou a mnohdy nevyzpytatelnou kanadskou přírodu. "Měli jsme spoustu zážitků, které pro mě byly značně dobrodružné. Potkali jsme grizzlyho. Koupali jsme se v divokých vlnách Pacifiku a vzápětí jsme se brodili po pás ve sněhu. Viděli jsme padat lavinu. Ta příroda je opravdu fascinující," uvedl Moravec.

V prostorech klubu a přilehlé kavárny bude výstava k vidění do 31. ledna. Pak by se měla přesunout do dalších měst Moravskoslezského kraje. Dvaačtyřicetiletý Moravec v ČTK pracuje od roku 2001. Zabývá se slovním zpravodajstvím, v minulosti se, tehdy ještě pro Moravskoslezský den, věnoval i reportážní fotografii. Vystavoval už několikrát, například snímky z povodní v roce 1997. Veřejnosti představil několikrát i fotografie z cest po Rusku, českém Banátu v Rumunsku, Ukrajině a dalších zemích.