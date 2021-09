Zpráva: Podmínky neziskových organizací se nelepší, financování mají nejisté

Praha - Podmínky neziskových organizací v Česku se v posledních letech nezlepšují. Za epidemie sice rozšířily své služby, finanční nejistota jim ale rostla. Ukázala to česká část hodnotící zprávy o situaci ve 24 státech bývalého východního bloku za loňský rok. V žebříčku Indexu udržitelného rozvoje, který sestavuje po dvě desetiletí Americká agentura pro mezinárodní rozvoj (USAID), si Česko drží třetí příčku. Výsledky za rok 2020 dnes na tiskové konferenci představil prezident Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO) Marek Šedivý.

"Česká republika v hodnocení indexu dopadla podobně jako v minulých letech, přestože byl covid a měl samozřejmě vliv na spoustu věcí. V minulém roce se zlepšila nabídka služeb a část služeb byla hodnocena jako lepší. Organizace reagovaly na situaci, měnily nabídku. Ke zhoršení došlo ve finanční části. Největší problém je nejistota," řekl ČTK Šedivý.

Hodnotitelé srovnávají země V4, Pobaltí, Balkán, Rusko a několik postsovětských republik. Index zohledňuje právní prostředí, finanční zajištění neziskových organizací, jejich organizační základnu, prosazování zájmů, poskytování služeb, infrastrukturu a obraz v očích veřejnosti. Jednotlivé oblasti se hodnotí od jednoho do sedmi bodů. Známka od jedné do tří představuje zlepšování udržitelnosti, od tří do pěti rozvoj, od pěti do sedmi pak ztížené podmínky.

Česko patří s trojicí pobaltských států, Polskem, Slovinskem a Slovenskem do skupiny zemí s nejlepším hodnocením a stabilní udržitelností neziskového sektoru. Celkem získalo stejně jako minulý rok 2,6 bodu. "Jsme na pomyslné třetí pozici. Před námi je Estonsko a Litva," upřesnil Šedivý. Aby si ČR místo udržela, je podle něj nutné provést změny v sociálních službách a posílit je.

AVPO představila zatím českou část zprávy. Výsledný dokument o všech hodnocených státech by autoři měli zveřejnit koncem září. Českým neziskovým organizacím se nejlépe daří v prosazování zájmů. Hodnotitelé jim za to udělili 1,8 bodu. České právní prostředí se pro neziskový sektor nezměnilo, zůstává na 2,7 bodu. Finanční zajištění se loni dostalo pod tříbodovou hranici stabilní udržitelnosti, spadlo na 3,1 bodu. Podle zprávy jsou neziskové organizace silně podfinancované a vláda nesplnila své sliby ke zlepšení financování. Situaci komplikovala protiepidemická vládní opatření, kdy organizace loni musely na nějaký čas přestat fungovat. Měly tak výpadek peněz. Vládní kompenzační programy ho pokryly jen částečně, uvádějí autoři.

Zlepšila se organizační základna a "neziskovky" dokázaly služby přizpůsobit potřebám za epidemie. Vyráběly a rozvážely roušky, poskytovaly i další pomoc. Dostaly 2,6 bodu. Obraz v očích veřejnosti se ale nezměnil, zůstává poslední tři roky na 2,6 bodu. Zpráva poukazuje na šíření dezinformací o prospěšných organizacích v "populistických on-line médiích" a na proruských serverech. Podle autorů loni ale oslabily útoky politiků a vlády na neziskový sektor, zejména politici z regionů jeho práci oceňovali.