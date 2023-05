Zpráva o závislostech: Desetina lidí v ČR denně pije alkohol, je jich 900.000

Praha - Téměř desetina dospělých v Česku denně pije alkohol. Je to kolem 900.000 lidí. Kolem 1,5 milionu žen a mužů popíjí rizikově. Zatímco závislí muži častěji pijí lihoviny a pivo, ženy víno. Síť pomoci a služeb je nedostatečná. Léčí se asi 30.000 lidí. Ztráty a dopady závislosti na alkoholu experti vyčíslili až na 55 miliard korun ročně. Vyplývá to z výroční zprávy o závislostech. Výsledky dnes na tiskové konferenci představila šéfka Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Pavla Chomynová. Vláda v konsolidačním balíčku k ozdravení státních financí počítá se zvýšením daní na alkohol. U tichého vína chce ale dál zachovat nulové zdanění.

"Míra konzumace alkoholu je dlouhodobě vysoká. Podle studií se situace dlouhodobě nemění. První náznak poklesu byl v roce 2021, kdy v jedné studii vyšly nižší hodnoty míry denního pití alkoholu - především mezi muži," uvedla Chomynová.

Průměrný obyvatel Česka spotřebuje za rok asi deset litrů čistého alkoholu. ČR se tak v pití řadí na přední příčky. Podle zprávy rizikově pije 1,5 až 1,7 milionu lidí. U 800.000 až 980.000 z nich odborníci mluví o "škodlivém pití".

Víc pijí muži. Častěji jsou také závislí. Obvykle kombinují různé druhy alkoholických nápojů. "U žen se více objevuje pití vína. Vzorce pití mezi ženami jsou jiné. Ženy častěji pijí o samotě. Začne to nevinným pitím, skleničkou večer. Překlopí se to do denního pití," řekla šéfka střediska.

Mezi léčenými se závislostí podle ní mírně roste podíl žen. Podle zjištění ubývá pacientů v zařízeních. Lidé vyhledávají víc ambulantní léčbu.

Podle Chomynové na předávkování alkoholem ročně umírá asi pět desítek lidí. S užíváním alkoholu se pak spojuje dalších asi 6000 až 7000 úmrtí. Dopady pití v Česku činí podle propočtů 35 až 55 miliard korun.

Váda v programovém prohlášení uvádí, že proti závislostem chce postupovat podle "vědecky ověřeného a vyváženého konceptu prevence rizik a snižování škod". Slibuje zajistit dostatek peněz na prevenci a služby. Regulace návykových látek má odpovídat míře jejich škodlivosti.