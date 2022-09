Zpráva o záporožské elektrárně bude příští týden, očekává šéf MAAE

Vídeň/Kyjev - Zpráva o Záporožské jaderné elektrárně na Ukrajině by měla být hotová příští týden. Řekl to šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafael Grossi po návratu z Ukrajiny, kde delegace expertů organizace elektrárnu čelící ostřelování navštívila. Grossi zopakoval, že fyzická integrita elektrárny, která je v části Ukrajiny okupované Ruskem, byla narušena, "ne jednou, ale několikrát". Šéf MAAE to označil za "nepřijatelné v každém ohledu". Tým MAAE však podle Grossiho viděl všechny části elektrárny, o jejichž prohlídku požádal.

V úterý hodlá Grossi o zjištěních inspekce informovat Radu bezpečnosti OSN. Ujistil, že MAAE se nenechá "zmanipulovat" žádným z členských států.

Grossi na večerní tiskové konferenci ve Vídni řekl, že tým MAAE byl svědkem vojenské aktivity v okolí elektrárny a na jejích budovách byly vidět stopy této aktivity. Bezpečnostní systémy elektrárny podle něj nejsou plně funkční, ale to se netýká kritické červené zóny. Logisticky v areálu nejsou žádné velké problémy. Příležitostně však docházelo k narušením dodávek proudu z elektrárny.

Šéf MAAE dále upozornil, že vojenských operací v regionu přibývá, a statistická pravděpodobnost dalšího fyzického poškození elektrárny je proto vysoká. Situaci popsal jako "nanejvýš složitou a náročnou". Proto podle něj potřebuje trvalou podporu MAAE.

Grossi potvrdil předchozí informace ruské strany, že v elektrárně zůstalo šest zástupců MAAE, přičemž dva z nich tam podle něj pobudou delší dobu. Čtyři členové týmu odejdou příští týden. Grossi vyjádřil obdiv ukrajinským expertům, kteří i za daných podmínek pokračují v práci. Ujistil, že MAAE po celou dobu dostává informace z elektrárny, v níž bylo zřízeno další krizové centrum.

Šéf MAAE Grossi, který vedl delegaci do elektrárny, už ve čtvrtek prohlásil, že fyzická integrita zařízení byla úmyslně i náhodou několikrát narušena. "Mám a budu mít o elektrárnu obavy, dokud nebude situace stabilnější a předvídatelnější," řekl ve čtvrtek a dodal, že jeho tým stihl za několikahodinovou návštěvu získat "mnoho" informací.