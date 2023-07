Zpráva MPSV: Dvě třetiny dětí v kojeneckých ústavech mají víc než čtyři roky

Praha - V takzvaných kojeneckých ústavech přibývá starších dětí. Dvěma třetinám chlapců a děvčat v těchto domovech pro děti do tří let byly víc než čtyři roky. Tři z deseti dětí pak měly víc než sedm let. Zjistilo to ministerstvo práce. Situaci mapovalo letos na jaře. Podle zprávy resortu je v Česku 23 domovů pro děti do tří let s 649 lůžky. Fungují jako zdravotnická zařízení. Dětí v nich ubývá. Zatímco před pěti lety na jaře se staraly o 649 chlapců a děvčat, letos v dubnu o 410. Dětí nad čtyři roky je ale v zařízeních víc než v roce 2018. Provoz kojeneckých ústavů by v ČR měl skončit na konci příštího roku.

"Sedmiletých a starších dětí je v dětských domovech pro děti do tří let již čtyřikrát více než kojenců do jednoho roku," uvádí zpráva z výzkumu.

Letos na jaře vyrůstalo v kojeneckých ústavech 117 dětí, jimž bylo víc než sedm let. Tvořily 29 procent osazenstva. Méně než rok mělo 27 chlapců a děvčat. Dalších 115 dětí bylo ve věku od jednoho do čtyř roků a 151 dětí pak od čtyř do sedmi let.

Zatímco nejmenších dětí v kojeneckých ústavech ubývá, počet starších roste. Na jaře 2018 bylo v zařízeních 441 dětí pod čtyři roky, letos 142. Před pěti lety pobývalo v domovech 208 dětí nad čtyři roky, letos o 60 víc. Ve čtyřech z 23 zařízení nebylo teď ani jedno dítě do čtyř let. Dalších osm domovů se staralo nejvýš o pět dětí, kterým nebyly ještě čtyři roky. Ústav má v průměru 32 lůžek.

"Ve většině krajů ČR došlo během posledních čtyř let k dramatickému poklesu v počtu dětí do tří let v domovech pro děti do tří let. Významně klesl počet i v Ústeckém a Středočeském kraji, kde byl ještě v roce 2020 vysoký," uvádí analýza. Ve Středočeském kraji se počet dětí pod čtyři roky snížil z 89 na 18, v Ústeckém z 80 na 27.

Kojenecké ústavy zrušil jako první před několika lety Zlínský kraj, nejsou ani v Jihočeském kraji. Péči v případě potřeby obstarávají pěstouni. Díky posílení prevence a práce s rodinami u nich ale podle zprávy končívá méně dětí.

Kojenecké ústavy jsou zdravotnická zařízení. S podporou přístrojů v nich bylo sedm desítek dětí, tedy 17 procent. Zdravotní znevýhodnění mělo 192 dětí, tedy 44 procent. Podle autorů výzkumu se ze zjištění ale nedá usuzovat, že by tyto děti nemohly žít v domácím prostředí.

ČR dlouhodobě sklízí kritiku domácích organizací i zahraničních institucí za velký počet dětí v ústavech. Podle asociace Dítě a rodina je Česko v Evropě jednou z posledních zemí, kde je možné děti do tří let do zařízení dávat. Podle strategie, kterou před 11 lety schválila tehdejší vláda, se děti do tří let neměly do ústavů posílat od roku 2014 a děti do sedmi let od roku 2016. Ukončení provozu domovů pro děti do tří let se podařilo v zákoně schválit teprve před dvěma lety. Kojenecké ústavy mají přestat fungovat na konci příštího roku. Ministerstvo práce letos v novele o ochraně dětí ale navrhlo dvouletý odklad. Proti se postavila vládní zmocněnkyně pro lidská práva či koaliční Piráti. Resort záměr pak z chystané normy vypustil.