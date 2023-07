Zpomalení valorizací penzí je ve Sněmovně před schvalováním

Praha - Navrhované zpomalení řádných valorizací penzí a zpřísnění pravidel předčasných důchodů je ve Sněmovně před schvalováním. Poslanci opozičních hnutí ANO a SPD podali k vládní novele v dnešním druhém čtení na dvě desítky úprav. Jedna z nich se týká i už dříve schváleného snížení důchodů prominentů někdejšího komunistického režimu. Zákonodárci budou nejdříve příští týden hlasovat v závěrečném kole i o zamítnutí předlohy, která také nahrazuje nynější pravidla mimořádných valorizací důchodů při vyšší inflaci dočasným přídavkem.

Fotogalerie

Dnešní debata k důchodům trvala více než osm hodin. Podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) jsou navrhované změny nutné pro dlouhodobou udržitelnost důchodového systému. Opoziční zákonodárci naopak mluvili o šetření na penzistech, nebo dokonce o jejich okrádání či ožebračování.

"Je potřeba udělat změny proto, aby i děti a vnoučata nynějších důchodců měly šanci, že budou mít důchody z průběžného systému, které dokáží zajistit jejich dobrou životní úroveň," řekl Jurečka. Předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová ale míní, že jediným účelem nynější předlohy je "připravit současné i budoucí důchodce o peníze". Lídr opozičního SPD Tomio Okamura opět uvedl, že vládní novela znamená "faktické okradení důchodců".

"Jde o nelogický, asociální a špatně načasovaný soubor několika opatření, které mají jedno společné. Zhorší příjmovou situaci a zkomplikují životy všem současným i budoucím důchodcům," prohlásil šéf poslanců SPD Radim Fiala. Podle stínového ministra práce a sociálních věcí ANO Aleše Juchelky se mění pravidla uprostřed hry. Juchelka se také postavil proti tvrzením, že důchody stát vyplácí na dluh, rozdělují podle něho společnost. "Nestrašme lidi, že do budoucna na důchody nebude," řekl.

Opoziční pozměňovací návrhy se týkají zejména zachování některých nynějších parametrů valorizací a pravidel pro předčasné penze i vypuštění všech změn obsažených v novele. Některé z úprav Lucie Šafránkové (SPD) by navíc umožnily lidem s předčasnou penzí přivydělat si až tři čtvrtiny minimální mzdy na běžné pracovní smlouvy. Zvedly by také základní výměru důchodu o pět procentních bodů na 15 procent průměrné mzdy nebo by zrušily krácení předčasných penzí lidem, kteří hradili odvody aspoň 45 let.

Úpravy snížení starobních penzí prominentů někdejšího komunistického režimu navrhl Jiří Mašek (ANO). Chce, aby se snížení týkalo také představitelů Československé strany lidové a Československé strany socialistické, které za bývalého režimu tvořily s komunistickou stranou Národní frontu. "Exponenti těchto stran úzce spolupracovali a byli páteří minulého systému," řekl.

Naprostá většina vládních změn v penzích by měla být účinná podle představ kabinetu od letošního září kromě jednoho ze čtyř parametrů zpřísnění podmínek pro předčasné důchody, který má vejít v účinnost o rok později. Jde o prodloužení minimální doby hrazení odvodů z 35 na 40 let. Předčasný důchod by měl být podle novely možný nejvýše tři roky před dosažením důchodového věku místo nynějších až pěti let. Pobíraná částka by se měla krátit víc než dosud a až do řádného termínu penze by se nevalorizovala zásluhová část důchodu.

Při pravidelných lednových valorizacích se penze nyní zvyšují inflaci a o polovinu růstu reálných mezd. Od příštího roku by se měl brát v úvahu výhradně růst cen pro domácnosti důchodců. Započítávala by se třetina růstu reálných mezd.

Pokud by se ceny zvedly nejméně o pět procent od posledního přidání, měli by důchodci stejně jako teď při mimořádné valorizaci dostat víc peněz, ovšem nejdříve od července kalendářního roku. Pobírat by měli dočasný přídavek a zvednout by se jim měla i zásluhová část penze, ovšem prakticky rovněž dočasně. O kolik procent by totiž zásluhový díl kvůli zdražování rostl, o tolik procent by bylo jeho běžné lednové navýšení pak nižší. Dočasný přídavek a zvýšení procentních výměr má podle novely odrážet 60 procent růstu cen.

Projednáním penzijní novely dnešní jednací den Sněmovny na základě dohody klubů skončil. Vládním konsolidačním balíčkem, který je v úvodním kole také na programu nynější mimořádné schůze svolané z koaličního podnětu, se začnou poslanci zabývat ve středu odpoledne.