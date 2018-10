Londýn - Britská hudební legenda David Bowie s jednou ze svých prvních kapel Lower Third v roce 1965 neuspěla před komisí BBC pro výběr talentů, jejímž úkolem bylo zajistit, že kandidáti na vystoupení v rádiu splňují standardy kvality této rozhlasové a televizní společnosti. Podle britského deníku The Guardian to uvádí nový dokument BBC. Bowie, který zemřel na začátku roku 2016 ve věku 69 let, se přitom stal jednou z ikon hudby 20. století.

Jeden z porotců označil Bowieho, tehdy známého jako Davy Jones, za "zpěváka postrádajícího osobnost", další za nezajímavého. Třetí prohlásil, že "z hudebního hlediska žádnou chybu nevidí, ale nic z toho, co (kapela) dělá, není zábavné". Bowie podle poroty zněl jako amatérský vokalista, který zpívá špatné noty a ještě falešně.

"Nemyslím si, že by se časem zlepšili," usoudil ohledně budoucnosti skupiny jeden z členů komise.

Předehrávka před porotou BBC se uskutečnila čtyři roky předtím, než se zpěvák proslavil díky svému albu s názvem David Bowie a singlu Space Oddity.

Ačkoli se verdikt komise BBC zdá z dnešního pohledu úsměvný, žádný Bowieho fanoušek nemůže tvrdit, že jeho produkce z poloviny 60. let předznamenávala budoucího génia, napsal The Guardian.

Nový dokument The First Five Years (Prvních pět let) odvysílá BBC příští rok u příležitosti 50. výročí Space Oddity. Jde o závěrečný snímek trilogie. V roce 2017 BBC odvysílala dokument The Last Five Years (Posledních pět let) a v roce 2013 Five Years (Pět let) o klíčových pěti letech Bowieho kariéry.