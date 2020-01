Zpěvák Ozzy Osbourne oznámil, že má Parkinsonovu nemoc

Londýn - Jednasedmdesátiletý britský rocker Ozzy Osbourne oznámil, že trpí Parkinsonovou nemocí. O své diagnóze ví už téměř rok, řekl v pořadu Good Morning America televize ABC.

"Je mi lépe, nyní přiznávám svým fanouškům, že mám Parkinsonovu nemoc," řekl Osbourne. "Zatajovat něco je těžké - nikdy se s tím necítíte dobře. Cítíte se provinile. Utajování mi moc nejde," dodal.

"Před necelým rokem jsem byl v otřesném stavu," popisuje hudebník, který se proslavil působením v heavymetalové kapele Black Sabbath i během sólové kariéry. Jeho zdravotní stav zhoršilo i to, že upadl a musel na operaci krku, po které měl "pošramocené" všechny nervy. Od operace má prý jednu ruku znecitlivělou. Loni v únoru a březnu zrušil koncertní turné nazvané No more tours 2. Fanouškům tehdy tvrdil, že potřebuje nabrat síly po zápalu plic.

V současnosti se Osbourne cítí lépe a je odhodlaný znovu vyrazit na turné, jeho manželka Sharon ale řekla, že v dubnu ho čeká léčba ve Švýcarsku. V listopadu má vystoupit v pražské O2 areně společně s britskou kapelou Judas Priest.

Parkinsonova choroba je neurodegenerativní onemocnění centrální nervové soustavy. Lidé s touto diagnózou postupně nejsou schopni ovládat nebo kontrolovat svůj pohyb. Toto onemocnění je nevyléčitelné, je však možné utlumit jeho příznaky a zpomalit jeho průběh.