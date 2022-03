Zpěvák Jan Smigmator vyjede v dubnu na turné k albu Murphyho zákon

Praha - Swingový zpěvák Jan Smigmator vyjede v doprovodu svého vlastního big bandu na jarní turné ke svému albu Murphyho zákon, které vydal v roce 2020. Sérii koncertů zahájí 27. dubna v Jablonci nad Nisou a bude pokračovat do 21. května koncerty napříč Českou republikou. Se svou novou koncertní show vystoupí například v Plzni, Třebíči, Brně, Ostravě, Jihlavě nebo Karlových Varech. Pražský koncert se pak uskuteční 12. května ve velkém sále Lucerny. ČTK o tom informoval Vladan Drvota z vydavatelství Supraphon.

"A přesně rok po svém českém turné vystoupí Jan Smigmator v prestižní newyorské Carnegie Hall, kde ho 29. dubna 2023 doprovodí muzikanti z kapely legendárního Tonyho Bennetta," uvedl Drvota.

Smigmatora na turné doprovodí skupina 13 jazzmanů ve složení piano, kontrabas, kytara, bicí, Hammondovy varhany, čtyři saxofony, dvě trubky a dva trombony. Jejich repertoár vychází ze swingových tradic, z hitů Franka Sinatry a odkazu legendárních big bandů. Hlavním pilířem koncertní show budou písně z alba Murphyho zákon.

"Na koncerty s vlastním big bandem se už opravdu moc těším. Od vydání alba totiž utekly téměř dva roky a teprve teď můžu konečně svůj nový repertoár představit posluchačům naživo. Pandemie nám tuto možnost v čase sice trochu posunula, ale o to víc si teď koncerty užijeme. Před pár dny jsem navíc podepsal smlouvu s Carnegie Hall, kde vystoupím přesně za rok, a tahle obrovská radost se teď rozhodně promítne i do mých jarních koncertů s big bandem," uvedl Smigmator.

Na novém albu s názvem Murphyho zákon se Smigmator vedle zpěvu představuje i jako autor několika textů a po boku česko-německého klavíristy Svatopluka F. Smoly i jako spoluautor hudby. Kromě vlastní tvorby a světových standardů se na desce objevuje i několik písní z repertoáru německého zpěváka Rogera Cicera, na které pro něj napsali české texty Václav Kopta, Josef Nečas a Ester Kočičková.

"Samozřejmě že styly jako jazz a swing byly vymyšlené v anglicky mluvících zemích, ale třeba takový Karel Hála byl důkazem, že lze swing zpívat česky. Jde o to mít schopného textaře," řekl před časem v rozhovoru s ČTK Smigmator.

Na desce Murphyho zákon produkované multižánrovým klavíristou, aranžérem a producentem Janem Steinsdörferem je několik hostů. Zahrál si na ní mimo jiné i klavírní virtuos Ivo Kahánek nebo jazzový hudebník Ondřej Pivec, který byl u toho, když Gregory Porter za desku Take Me To The Alley získal před čtyřmi roky Grammy za nejlepší vokální jazzové album. Smigmator stál v roce 2011 za galakoncertem k 85. narozeninám americké jazzové a swingové legendy Tonyho Bennetta, který se uskutečnil na Staroměstském náměstí v Praze. O dva roky později se podílel na koncertním turné Sinatrology věnované stému výročí narození Franka Sinatry. Tento projekt se později změnil ve Swingové Vánoce v Lucerně.