Zpěvák Elton John musel přerušit koncert, protože ztratil hlas

Auckland - Britský zpěvák Elton John byl donucen přerušit svůj koncert na Novém Zélandu. Viditelně zklamaný hudebník přišel během nedělního vystoupení na stadionu v Aucklandu o hlas. "Úplně jsem ztratil hlas. Nemůžu zpívat. Musím jít. Omlouvám se," řekl svým fanouškům Elton John. Již na začátku koncertu přítomné informoval o tom, že mu lékaři diagnostikovali zápal plic.

Jak popsala britská BBC, Sir Elton John vypadal, že propukne v pláč, když se opřel o své piano a potřásl hlavou. Když následně za pomoci několika asistentů opatrně odešel z pódia, jeho fanoušci ho zahrnuli obrovským potleskem.

Britský zpěvák trpí lehčí formou zápalu plic, který v angličtině nese název walking pneumonia, tedy zápal plic, při němž se chodí. Jeho příznaky nebývají tak dramatické, připomínají spíše lehký zánět průdušek. Jde hlavně o kašel, bolest na hrudi, bolest v krku a bolest hlavy.

Lékaři zpěváka kontrolovali i během koncertu. Navzdory svému onemocnění Elton John zpočátku zazpíval množství svých hitů včetně písně Candle in the Wind. Když se ale pokusil zazpívat píseň Daniel, jeho hlas selhal a své vystoupení nedokončil.

Krátce po opuštění pódia napsal zpěvák svým fanouškům emotivní vzkaz na instagramu: "Zpíval jsem z celého srdce, pak to ale můj hlas již více nedokázal. Jsem zklamaný, naštvaný a omlouvám se. Dal jsem do toho všechno. Velice vám děkuji za neuvěřitelnou podporu a za všechnu lásku, kterou jste mi během dnešního vystoupení dali najevo. Jsem vám neskonale vděčný," napsal Elton John. Zpěvák by měl v Aucklandu v rámci svého turné odehrát ještě další dva koncerty, v úterý a ve čtvrtek.