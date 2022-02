Zpěvák David Koller vydá nové písničky na vinylu a připravuje koncerty

Praha - Zpěvák, skladatel a bubeník David Koller v polovině března vydá skladby Vězeňkyně, Pouta, My se vám ozveme a Planeta bez paměti na EP vinylu. Písně vznikly v rámci QR projektu, pod který Koller se svou kapelou shrnul svou aktuální tvorbu. Píseň Pouta je nyní nominována na Skladbu roku v cenách Anděl. Nové písně Koller zahraje na turné, které zahájí 4. března v Havlíčkově Brodě. ČTK o tom za umělce informovala Kateřina Králová.

Grafický prvkem sjednocujícím aktuální tvorbu Kollera se stal QR kód v podobě jeho obličeje, jehož autorem je výtvarník David Černý. Při načtení QR kódu, který se nachází na plakátech, tričkách či v klipu, se zájemce dostane na speciální stránku, kde Koller postupně uveřejňoval nové singly a videoklipy.

"Všechny písně vznikly v době pandemie. Natáčelo a míchalo se v sedmi studiích a trvalo to velmi dlouho. Všichni si ještě živě pamatujeme, jak covid, hlavně zpočátku, komplikoval setkávání lidí. Člověk musel být trpělivý a na všechno si počkat. Nakonec se ke všem skladbám povedlo udělat i videoklipy," uvedl Koller.

V rámci turné Koller se svoji kapelou mimo jiné tradičně vystoupí na šesti koncertech v pražském Jazz Docku, sérii zakončí 28. srpna v branických Ledárnách. Také se stejně jako loni představí 21. května na jednodenním Koller Festu ve vinařství Lahofer v Dobšicích na Znojemsku. Společně s ním vystoupí skupina Prago Union.

"Hraní na vinicích je v něčem jiné. Oblíbili jsme si ho nejen proto, že člověk může ochutnat opravdu dobré lokální víno, ale také proto, že vinice bývají umístěny v krásném prostředí a lidi jsou na hudbu perfektně naladění. A když se k přidá západ slunce... Těšíme se i na Ester Geislerovou s Johanou Ožvold v roli moderátorek, které dokážou festival od začátku do konce vést v neotřele pozitivním modu," sdělil Koller.

Vedle koncertování s vlastní kapelou vystoupí v tomto roce Koller také se skupinami Lucie a Jasná Páka. "S Jasnou Pákou vydáváme vinyl se čtyřmi skladbami a v dubnu je pojedeme představit lidem. Je to přesně dva roky, kdy jsme se potkali v mikulovském studiu a nahráli session, ze kterých potom tři skladby vznikly. Kvůli covidu se všechny koncerty Jasné Páky rušily, o to víc se teď těšíme, že si zahrajeme živě, a navíc s novým playlistem, který by lidi mohl hodně bavit, alespoň tak, jako nás. Taky jsem rád, že si konečně zahraju s Michalem Ambrožem nebo Petrem Vášou na jednom pódiu," podotkl.

Hudebník a producent Koller v roce 2016 celkem třikrát uspěl na 25. ročníku Cen Akademie populární hudby Anděl. Získal sošku s andělskými křídly jako zpěvák roku a za album roku, kterým se stala jeho deska ČeskosLOVEnsko. Navíc si odnesl ocenění skupina 25letí jako člen kapely Lucie. Před dvěma lety se podílel jako supervizor na vzniku alba Hudba Praha & Michal Ambrož. Před časem vyšla kniha Who The Fuck Is David Koller?, kde s hudebníkem rozmlouvá básník Milan Ohnisko.