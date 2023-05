Pardubice - Britský zpěvák, baskytarista a skladatel Sting vystoupí 19. července v Pardubicích se svou show nazvanou My Songs. Koncert začne ve 20:00 v multifunkční areně. Vyplývá to z údajů na Stingově webu a na stránkách prodejců vstupenek. Podle Stingova webu bude pardubický koncert jedinou zastávkou v Česku, předcházet mu bude koncert ve Vídni.

V Česku je Sting poměrně častým hostem. V roce 2017 hrál na Metronome Festivalu na Výstavišti v pražských Holešovicích, v listopadu o rok později s jamajským rapperem Shaggym bavili, rozezpívali a roztancovali zaplněné pražské Forum Karlín. V minulosti hrál také v Ostravě a několikrát v Praze, kde koncertoval naposledy loni 28. října v O2 areně.

Jedenasedmdesátiletý Sting, vlastním jménem Gordon Matthew Sumner, hraje kromě klasické a basové kytary i na klavír, mandolínu, harmoniku, saxofon i flétnu, zvládne i exotické nástroje. Jeho hudební záběr je široký, sahá k loutnovým suitám Johanna Sebastiana Bacha, jimiž si procvičuje prsty, či k arabské hudbě. Stingova hudba má kořeny v jazzu, který hrával ještě jako neznámý učitel z britského Newcastlu. Jazz si vychutnal později na sólové dráze, když na něj narouboval chytlavé melodie v raných albech The Dream Of The Blue Turtles či ... Nothing Like The Sun.

V sousedním kraji Vysočina koncertoval nedávno kytarista Dominic Miller, který je se Stingem dlouhodobě spjatý. Natočil s ním první desku The Soul Cages v roce 1991. Na Stingově produkci se podílí nejen jako kytarista, ale i jako skladatel a aranžér. Millerův koncert se odehrál v dubnu v Humpolci na Pelhřimovsku.