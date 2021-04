Zpěvák a skladatel Radek Banga vydává sólové album, videoklip a knihu

Praha - Zpěvák a skladatel Radek Banga známý ze skupiny Gipsy.cz vydává sólové album s názvem Věci jinak, které doprovází videoklip k písni Nepošli to dál. S nahrávkami, které jsou Bangovou osobní zpovědí, tematicky souvisí i kniha (Ne)pošli to dál. Popově laděné album, které v polovině dubna vyjde na CD i v digitálních formátech, si Banga po vzoru amerického multiinstrumentalisty Prince natočil sám. ČTK o tom za vydavatelství Supraphon informoval Vladan Drvota.

"Pro mě to byla výzva, protože jsem chtěl už dávno dělat pop. Lidi si myslí, že je to jednoduchá hudba, ale to je velký omyl. Nejde tam o to, jaké akordy zrovna hrajete, ale především jde o emoce. Abyste je v posluchači vyvolali, potřebujete upřímnost, cit pro melodii, jednoduchost i složitost zároveň. Kapela Gipsy.cz funguje samozřejmě dál. World music mě baví, ale pop mě teď baví víc. Bylo načase udělat něco jako Radek Banga bez Gipsy.cz," uvedl Banga.

Devětatřicetiletý hudebník dál řekl, že i když je obdivovatelem amerického soulu, rhythm and blues a funky 60. a 70. let minulého století, měl vždycky blízko i k melodičnosti popových legend, jakými byli například Bee Gees, Earth, Wind & Fire, Michael Jackson, George Michael či Prince. "Nechávám se ovlivňovat opravdu vším napříč žánry, klidně i Beethovenem," poznamenal.

Mezi patnácti písničkami na albu Věci jinak je i skladba, jenž nese stejný název jako kniha. Píseň Nepošli to dál vyjadřuje, jak důležité je uvědomit si rodinnou zátěž. "Nevím, jak to mají jiní lidé, ale já přežil ty nejhorší věci především díky hudbě, ať už jsem byl na ulici a neměl kde spát, nebo jako dítě prožíval domácí násilí, stačilo si dát sluchátka a pustit hudbu. Měl jsem najednou pocit, že zvládnu cokoliv," podotkl Banga.

Videoklip Nepošli to dál vznikl v režii Bangy. Za kamerou stál Pavel Konopík ve spolupráci s Radkem Tupým. Vedle hlavního protagonisty si zahrál i Jan Nunvář a o kaskadérské kousky se postaral youtuber Tary, vlastním jménem Taras Povoroznyk.

Banga je od roku 2000 také producentem a stál za desítkami alb od hip-hopu po tradiční popové projekty. Napsal řadu skladeb dalším interpretům včetně Karla Gotta. Romský hudebník je známý také svými společenskými postoji. V roce 2016 vyjádřil při vyhlašování cen Český slavík protest proti Ortelovi a jeho skupině. Při předávání ceny kapele, která bývá spojována s krajní pravicí, opustil sál karlínského divadla. Poté se stal na sociálních sítích terčem nenávistných útoků. O rok později za svůj čin obdržel Cenu Františka Kriegla, kterou každoročně uděluje Nadace Charty 77, za "odvážný občanský postoj".

Skupina Gipsy.cz je držitelem ceny Anděl za rok 2006 v kategorii objev roku a ceny ALMA 2007 v kategorii world music. V roce 2008 jako první česká skupina vystupovali na legendárním festivalu v Glastonbury. Jejich alba Reprezent a Romano Hip Hop uspěla u recenzentů britského časopisu Songlines. Prestižní magazín zabývající se world music zařadil desky do seznamu Top of World Album.