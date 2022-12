Zpěvák a producent Marcell debutové album natočil v Londýně, zpívá však česky

Praha - Zpěvák a producent Marcel Procházka vystupující pod uměleckým jménem Marcell natočil své sólové debutové album Hovory Domů v londýnském Snap Studiu. Zpívá na něm však česky. Pro olomouckého rodáka by bylo využití angličtiny lehčí, české texty však pro něj znamenaly výzvu. Odráží se v nich jeho čtyřletý pobyt ve Velké Británii a cestování mezi Prahou a Londýnem s telefonem u ucha. Marcell to řekl v rozhovoru s ČTK.

"S rodinou, kamarády a mou manželkou jsem byl v kontaktu velmi často přes telefon. V rámci vztahů to bylo složité období a vzhledem k tomu, že deska reflektuje právě tuto dobu, odráží se to i v textech spousty písní," uvedl Marcell. "Album je v češtině, byť jsme ho nahráli v Londýně. Je to deska, na které jsem se našel, zpívám na ní autentické texty. Chystám k ní koncertní turné, které by se mělo odehrát na konci února a v březnu příštího roku v podstatě po celé České republice," řekl.

Přestože jsou Hovory Domů hodně osobním albem, pod některými texty jsou podepsáni Ondřej Fiedler, Jan Doležal, Pokáč nebo Matěj Coufal. "Ti lidé mě znají, některé texty jsme dělali společně. Dříve jsme psal písně i texty pro jiné interprety, ale na své desce jsem chtěl mít více autorů, aby byla pestřejší. Album jsme dělali tři roky, vybírali jsme z několika desítek písniček," uvedl Marcell.

Poprockové album Hovory Domů nahrával v Londýně s producentem a kytaristou Fiedlerem a bubeníkem Matyášem Vordou. Ve skladbě Hledáme Doma hostuje rapper Paulie Garand, na písni Nevim spolupracoval Ben Cristovao. Na desce se mimo jiných podíleli také členové kapely Chinaski kytarista František Táborský a klavírista Jan Steinsdörfer. "Je dobré potlačit svoje ego. Když se člověk obklopí šikovnými lidmi, je šance, že výsledek bude stát za to," konstatoval Marcell.

Závěr alba Hovory Domů tvoří nahrávka Doktor/Muzikant vzniklá před lety na vinicích jižní Moravy s Marcellovým otcem, bratry a kamarády včetně Miraie Navrátila. Absolvent Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Marcell v ní řeší otázku, zda se věnovat hudbě nebo lékařské praxi.

"Přes covid jsem dělal v Nemocnici Na Františku, téměř jsem začal pracovat na pediatrii v Londýně, nakonec ale muzika jako vždy vyhrála. Teď jsem praktický lékař, vedle hudby bych chtěl být dvakrát až třikrát týdně v nemocnici," uvedl.

Třiatřicetiletý Marcell se začal naplno zabývat hudbou po ukončení vysokoškolského vzdělání s kapelou No Distance Paradise. Věnuje se hudební produkci a skládání písní pro ostatní interprety. Jeho hlas zněl ze skladeb rapperů Lipa nebo Paulieho Garanda. Jako skladatele či producenta ho oslovili Adam Mišík, Lenny, Debbi nebo Lucie Bílá. S Bílou nazpíval před třemi lety duet Tvůj svět k filmu Petra Kolečka Přes prsty, který měl během několika týdnů přes půl milionu přehrání na youtube.