Zpěvák a herec Josef Zíma neodpočívá ani na prahu devadesátky

Praha - Herec, dabér, zpěvák a moderátor Josef Zíma, symbol dechovkové hudby, neodpočívá ani krátce před svými 90. narozeninami, které oslaví 11. května. Množství gratulací přijal už 7. května v zaplněném pražském Divadle ABC, kde se při natáčení rozhlasového pořadu Tobogan Aleše Cibulky sešel například s Yvettou Simonovou, Pavlínou Filipovskou, Naďou Konvalinkovou nebo Ondřejem Kepkou. Další vystoupení bude mít 15. května v Divadle U Hasičů, kde vystoupí s hosty a Orchestrem Karla Vlacha pod vedením Dalibora Kaprase.

Fotogalerie

"V Divadle U Hasičů bude spousta známých, kteří nebyli v Divadle ABC. Takže oslavy mám nadvakrát a ke mně domů snad ještě přijdou nějací gratulanti z řad příbuzenstva," řekl Zíma v rozhovoru s ČTK.

Aktivitu jednoho z nejznámějších českých zpěváků populární hudby, který během kariéry vyměnil swingové a rokenrolové melodie za dechovku, nepřibrzdily ani problémy s nohou. "Odpočívat musím, ale už toho moc nenaodpočívám, protože se mi spaní moc nedaří. Jednak píšu a natáčím pravidelné rozhlasové pořady, a navíc nám teď dost vystoupení," uvedl.

Zájem o vystoupení pražského rodáka Zímy je stále velký, někteří fanoušci už počítají s jeho vystoupeními, která jsou plánována na příští rok. "Žijí v bláhové představě. Vždyť já tady už nemusím být pozítří, natož pak příští rok. Je to věc, která mě docela zavazuje a zároveň svazuje, protože moje zdravíčko není v nejlepším stavu, pravá noha mě zlobí. Ale kdyby to šlo alespoň tak, jako to jde teď, tak jsem dobrý. Nerad bych, aby to bylo horší," řekl.

Zíma byl dvě dekády tváří populárního televizního pořadu Sejdeme se na Vlachovce. Kromě toho ztvárnil více než třicítku divadelních rolí, zahrál si ve filmu a vystupoval v muzikálech. Koncem 50. let natočil svůj nejslavnější film, pohádku Princezna se zlatou hvězdou na čele, dodnes reprízovanou v televizi, kde ztvárnil prince Radovana. "Moje žena říkávala, že jsem doživotní princ. A chápu, že i moje spolužačka-kolegyně Alena Vránová, která hrála Pyšnou princeznu, je nešťastná. Vždycky říkala, ať udělám, co udělám, vždycky budu Pyšná... A mezi tím udělala spoustu nádherných rolí. Je pravda, že i Princezna se zlatou hvězdou měla dopad na široké publikum, s tím se nedá nic dělat," podotkl před časem.

Za první milník ve své kariéře Zíma považuje setkání s profesorem na konzervatoři, posléze na DAMU, Milošem Nedbalem. "Ten mě velice silně ovlivnil, zapůsobil na to, co dělám. Tím druhým velikým milníkem bylo setkání s panem Werichem, protože u něj stačilo koukat se z portálu, jak co dělá, jak mluví, to byla obrovská škola. A třetím bylo setkání s režisérem Alfrédem Radokem, který mi svěřil fantastickou roli Valléeho v Rollandově Hře o lásce a smrti," vzpomínal.

Dlouhověkost Zíma podle svých slov "pobral" po dědečkovi, který se dožil čtyřiadevadesáti let. Jeho rodiče zemřeli naopak poměrně mladí. Tatínkovi bylo sedmapadesát a maminka ho přežila o čtyři roky. Jeho manželka Eva Klepáčová, se kterou společně nadabovali Ivánka a Nastěnku v kultovní pohádce Mrazík, zemřela v roce 2012 ve věku 79 let.