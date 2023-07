Zpěvačka Madonna ujistila fanoušky, že se uzdraví, turné zahájí v říjnu

Los Angeles - Americká zpěvačka Madonna ujistila své fanoušky, že se uzdraví. Čtyřiašedesátiletá královna popu byla s těžkou bakteriální infekcí na jednotce intenzivní péče a z nemocnice ji propustili na konci června. Nyní na sociálních sítích oznámila, že severoamerická část turné, která měla původně začít v půlce července, byla odložena a s koncerty začne až v říjnu v Evropě.

"Jsem na cestě k uzdravení a jsem neuvěřitelně vděčná za všechna požehnání v mém životě," napsala Madonna na twitteru. "Když jsem se probudila v nemocnici, má první myšlenka směřovala k mým dětem. Moje druhá myšlenka byla, že nechci zklamat nikoho, kdo si koupil vstupenky na mé turné. Také nechci zklamat lidi, kteří se mnou v posledních měsících neúnavně pracovali na vytvoření mé show," dodala.

Napsala, že nyní se soustředí na své zdraví a na to, aby opět získala sílu. "Ujišťuji vás, že se k vám vrátím, jakmile to bude možné," uvedla zároveň.

Madonna měla turné zahájit 15. července ve Vancouveru a ukončit příští rok v lednu v Mexiku. Turné Madonna: The Celebration Tour (Madonna: Oslavné turné), které mělo být oslavou její více než 40leté kariéry, oznámila zpěvačka letos v lednu. Autorka hitů jako La Isla Bonita, Material Girl či Like a Prayer měla zavítat do více než třiceti měst. V Česku koncert plánován nebyl.