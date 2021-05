Zpěváci a skupiny využívají možnosti hrát před publikem a plánují turné

Praha - Zpěváci a skupiny využívají možnosti hrát před publikem a vzhledem k rozvolnění protipandemických pravidel plánují letní turné. Již tento víkend David Koller, Pokáč a Cimbal Band Alexandra Vilhelma zahájili ve vinařství Lahofer koncertní seriál Hudba na vinicích. Turné Letní večery a sérii koncertů připravuje i Anna K., turné k sólovému albu D.Y.K. plánuje Vojtěch Dyk, sérii vystoupení s názvem S tebou mě baví svět nabídne Helena Vondráčková a koncertní šňůru pod širým nebem zahájí 21. června skupina O5 Radeček. ČTK o tom informovali mediální zástupci umělců.

Ode dneška se může kulturních akcí venku zúčastnit až 1000 lidí, musí ale tak být naplněna maximálně poloviční kapacita prostoru. Budou se moci konat akce uvnitř s účastí maximálně 500 diváků a pořadatelé také mohou obsadit maximálně polovinu celkové kapacity. Jako potvrzení o bezinfekčnosti stačí doba tří týdnů po první dávce očkování proti covidu-19, dosud se uznávalo jen dokončené očkování. Lidé po první dávce se zatím museli prokazovat testem. Další možností, jak bezinfekčnost prokázat, je také negativní antigenní nebo PCR test.

Akce Hudbu na vinicích se bude konat po celé léto a nabídne na šesti vinicích na šedesát koncertů sedmnácti interpretů. "To je taková pohoda, dívat se na lidi z masa a kostí! Koukaní do počítače už mám dost. Zvuk z pořádných beden, zpívat a hrát... Jsem šťastný, že se to konečně smí," oslovil diváky z pódia Koller.

Anna K. připravuje turné Letní večery a sérii koncertů, která začíná 1. července v Brně na Špilberku a pokračují například v Plzni, Pardubicích či pražských Riegrových sadech. "Bylo to dlouhé a hodně smutné období. Ale konečně je to tady. Už se nemůžu dočkat, až vyjedeme s kapelou v naší dodávce na první koncert po téměř roční pauze. Ja už se snad těším i na naší milovanou dálnici D1, hlavně ať už hrajeme," uvedla zpěvačka. Se svou kapelou představí své největší hity i novější písně, například singl Na malou chvíli.

Dvakrát odložené koncertní turné Vojtěcha Dyka k jeho sólovému albu D.Y.K. by mělo vystartovat 28. července v amfiteátru Na Stráni v Rožnově pod Radhoštěm. Přestože album D.Y.K. vyšlo téměř před dvěma lety, návštěvníci koncertů budou mít první možnost slyšet repertoár z tohoto CD naživo. "Já už ani nevím, jestli se mi to zdá nebo je to realita, jestli se náhodou zítra neprobudím a nebude to všechno jinak, ale každopádně jsem před několika lety udělal desku D.Y.K a teď se schyluje k jejímu prvnímu zahrání. Narodí se nové dítě. Bože, díky za to. Ano, mělo to být za poněkud jiných podmínek, měli tu hrát kluci a holky z USA a nemůžou, ale řeknu vám, kluci a holky z Čech zcela nové kapely D.Y.K jsou tak skvělí, že se upřímně už teď nemůžu dočkat, až Vám těch pár našich radostí budeme moct párkrát zahrát," sdělil Dyk.

Po osmi měsících se zpěvačka Helena Vondráčková vrátí na pódia se svým několikrát přerušeným turné Vzhůru k výškám. Její první koncert letošního roku se uskuteční 8. června na prknech pražského Hudebního divadla Karlín. "Jsem opravdu ráda, že se budu moci opět naplno věnovat tomu, co mám nejraději, koncertování a setkávání se svými fanoušky," konstatovala Vondráčková. Pokud to aktuální situace dovolí, vystoupí na více než dvaceti koncertech v různých městech po České republice.

Skupina O5 a Radeček chce na jejich turné během června pokřtít nové album BRA3. Kapela z jesenických hor představí starší i nové skladby na koncertech v Brně, Praze, Ostravě, Olomouci a Plzni. Turné se uskuteční pod širým nebem a půjde o největší samostatné koncerty její kariéry. "Je to pro nás a fanoušky vlastně takový dárek k 25. výročí, které letos máme," podotkl Tomáš Polák. Původně mělo být turné již v květnu, ale vzhledem k pandemické situaci ho přesunuli na červen.