Zpáteční jízdné lanovkou na Sněžku od 1. července podraží až o 30 %

Pec pod Sněžkou (Trutnovsko) - Jízdné kabinovou lanovkou na Sněžku od 1. července podraží. Nový ceník zohlední hlavní a vedlejší sezonu. V hlavní sezoně, tedy v červenci a v srpnu, se zvedne cena zpáteční jízdenky pro dospělého zhruba o 30 procent, ve vedlejší o deset. ČTK to řekl náčelník lanovky Jiří Špetla. Lanovka je v provozu denně od 08:00 do 19:00 v závislosti na počasí.

"Zpáteční jízdenka pro dospělého v hlavní sezoně bude za 560 korun, dosud stojí 430 korun, ve vedlejší sezoně bude stát 470 korun. Na ceny se nesahalo čtyři roky, za tu dobu všechny komodity zdražily, nehledě na pandemii," řekl ČTK Špetla. Nový ceník v tištěné podobě lanová dráha zveřejní příští týden, na webu 1. července.

Od jara 2018 platí dospělí za jízdu až na vrchol 230 korun, za zpáteční dají 430, jízdné pro juniory a seniory je 210 korun a zpáteční 390 korun. Děti a držitelé osvědčení ZTP platí 110 korun a za zpáteční 210 korun, děti do pěti let zdarma. Výhodnější jízdné mají ubytování v Peci pod Sněžkou, kteří předloží tzv. kartu hosta.

Podle nového ceníku dospělý v hlavní sezoně zaplatí za jízdu na Sněžku 300 korun, zpáteční bude za 560 korun. Ve vedlejší sezoně od září do konce června to budou mít za 250 a zpáteční za 470 korun. Junioři a senioři zaplatí v hlavní sezoně za jízdu na Sněžku 270 korun, za zpáteční 510 korun, mimo hlavní sezonu to budou mít za 230 a 430 korun. Děti a držitelé ZTP zaplatí za jízdu nahoru 140 korun a za zpáteční 270 korun, ve vedlejší sezoně 120 a 230 korun. Malé děti pojedou dál zdarma, sleva bude platit pro držitele karty hosta, uvedli zástupci lanovky.

Lanovka patří městu Pec pod Sněžkou, má dva úseky, dolní vede z Pece na Růžovou horu a horní z Růžové hory na Sněžku s celkovou délkou dráhy kolem 3,5 kilometru. Z hlediska převýšení je v Česku nejextrémnější kabinovou lanovku. Převýšení lanové dráhy z dolní stanice v Peci do horní stanice na Sněžce je přes 700 metrů.

"Porovnali jsme ceny ostatních podobných lanovek. K nám nejpodobnější, také dvouúseková, je na Slovensku na Skalnaté pleso a tam zpáteční jízdenka stojí v přepočtu asi 570 korun. Jen zpáteční lístek na sedačkovou lanovku ve Špindlerově Mlýně na Medvědín, která je jednoúseková, stojí 400 korun. Pokud se podíváme na porovnání cen na kilometr, stále nejsme v republice nejdražší," řekl ČTK Špetla.

Jedním z důvodů zdražení jsou podle něj drastické výpadky tržeb zapříčiněné omezeními vlády kvůli koronaviru. Lanovce se loni propadly tržby zhruba o 30 procent. V roce 2019 před pandemií přepravila 311.948 cestujících, loni 230.842 a letos víc než 18.790, uvedli zástupci lanovky.

Kabinová lanová dráha obnovila denní provoz po více než tříměsíční nucené pauze ve středu 12. května. Jezdí podle počasí, může být v provozu do rychlosti větru 60 km/h.