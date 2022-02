Zoumovi hrozí, že kvůli týrání koček přijde o místo ve francouzské reprezentaci

Paříž - Fotbalový obránce Kurt Zouma z West Hamu by mohl kvůli týrání koček přijít o místo ve francouzské reprezentaci. V rozhovoru pro televizní stanici France 3 to prohlásil trenér úřadujících mistrů světa Didier Deschamps.

"Když hráč udělá chybu, může se stát, že ho nějaký čas nepovolám. A platí to i v tomto případě," řekl Deschamps. "Provedl něco nepřijatelného, bylo to nevýslovně kruté. Video bylo naprosto šokující, ani jsem se na to nemohl dívat," dodal.

Zouma se dostal do problémů kvůli videu, které na sociálních sítích zveřejnil jeho bratr. Sedmadvacetiletý stoper v něm nakopl kočky přes celou kuchyň, nafackoval jim nebo po nich házel boty.

Bývalý hráč Chelsea se sice omluvil, online petici za jeho potrestání však podepsalo asi 300 tisíc lidí. Od vedení West Hamu za své chování podle médií dostal pokutu 250 tisíc liber, přišel o smlouvu s Adidasem a úřady mu kočky odebraly.