Zoologickou zahradu v Ústí nad Labem povede Ilona Pšenková

Ústí nad Labem - Ředitelkou zoologické zahrady v Ústí nad Labem bude od 1. července její někdejší zooložka Ilona Pšenková, rozhodla dnes rada města. Vedení dalo Pšenkové přednost před dalším kandidátem, bývalým ředitelem pražské zoo Petrem Fejkem. Novinářům to dnes řekl primátor Petr Nedvědický (ANO).

Výběrové řízení vyhrál Fejk, primátor ale řekl, že člen výběrové komise David Nejedlo, mentor ústecké zoo, tvrdil, že někteří další členové komise byli pro Fejkovu volbu rozhodnuti už předem. Z toho důvodu se rada doporučením výběrové komise neřídila a vybrala Pšenkovou, uvedl primátor. Vyjádření Pšenkové i Fejka ČTK zjišťuje.

Pšenková chce vytvořit mezinárodně uznávanou zoo, jež bude dál chovat ikonické druhy živočichů. Podle ní je důležité pavilony přestavět a některá zvířata přesunout. Orangutani by podle ní mohli být v nynějším sloninci. Z instituce chce vytvořit jakousi archu s ohroženými druhy zvířat, která by ochraňovala. "To se nám líbí, protože my všichni, co jsme tam doprovázeli své děti, se domníváme, že ústecká zoo by tuto náplň měla udržet," uvedl Nedvědický.

Fejk chtěl, aby se město chovu drahých zvířat, jež podle něj aktuálně živoří, vzdalo. Jako příklad uvedl slony a orangutany. Měl představu udělat ze zoo iluzi otevřené volné přírody.

"Jeden člen z odborné části výběrové komise vyjádřil určité pochybnosti k tomu, zda se skutečně nejednalo o nějakou předchozí domluvu v odborné části ve výběru jednoho z kandidátů. Na základě této skutečnosti jsme dávali návrh, aby nebylo hlasováno podle doporučení komise, ale abychom hlasovali podle představení kandidátů," uvedl primátor. Pro Pšenkovou hlasovalo pět z devíti radních.

Do výběrového řízení se přihlásilo pět lidí. Mezi nimi byl i Dušan Usvald, jenž je nyní pověřen vedením zoologické zahrady, skončil třetí. Rada už dřív rozhodla o odvolání předchozího ředitele Romana Končela. Kontrola hospodaření tehdy odhalila 128 pochybení. Předchozí kontrola zjistila 111 pochybení, ředitel osm procent z nich napravil, další ale podle kontroly přibyly.

Ústecká zoologická zahrada přišla před více než rokem o plné členství v EAZA. EAZA tehdy v zoo kontrolovala pravidla a standardy asociace. Úplné vyloučení z EAZA by znamenalo konec účasti na některých chovných programech a ztrátu atraktivních zvířat, například orangutanů, slonů a dalších. Na nápravu nedostatků má ústecká zahrada několik měsíců.