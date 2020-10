Zoo na poslední chvíli zavíraly brány a odvolávaly brigádníky

Praha - Na poslední chvíli v noci na dnešek a někde až dnes ráno zavíraly zoologické zahrady v Česku své brány, odvolávaly brigádníky z pokladen a rušily zamluvené školní výlety. Ve čtvrtek totiž původně ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) médiím oznámil, že zoo budou uzavřeny od pondělí 12. října. Podle opatření vlády ale musí být zoo uzavřeny už ode dneška. Některé zoo kritizují chaotičnost opatření. Ztráty kvůli nynějšímu uzavření odhadují větší zahrady na miliony korun.

Zoologické zahrady budou muset být pro návštěvníky zcela uzavřeny na 17 dní, ode dneška až do neděle 25. října. Vedení ústecké zoo se o správném termínu uzavření dozvědělo až dnes ráno. Zahrada ale podle mluvčího zahrady Matěje Kynšta stihla zavřít ještě před příchodem prvních návštěvníků. "Tak samozřejmě situace se mění každým dnem i několikrát, takže je to pro nás náročné sledovat," řekl ČTK mluvčí.

Ostravská zoo zjistila už v noci, že uzavření platí ode dneška, a brzy ráno dala informaci na svůj web a facebookovou stránku. Přesto ale k bráně zoo dorazili lidé, které uzavření zaskočilo. "Bohužel řada lidí to nestihla zjistit, byť to už běželo i v médiích, a do zoo dorazila. Někteří uzavření vzali sportovně, ale našlo se i pár takových, kteří se zlobili a spílali nám," řekla ČTK mluvčí zoo Šárka Nováková.

Safari Park Dvůr Králové nad Labem musel kvůli uzavření narychlo zrušit akce plánované na dnešek a víkend. "Již v noci se nás dotazovaly učitelky, zda platí na pátek domluvené výukové programy pro školáky. Všechny jsme museli narychlo zrušit," řekl mluvčí zoo Michal Šťastný. Park narychlo zrušil i akci příznivců a fanoušků zoologických zahrad ZOOfanatika, která se měla konat od pátku do neděle. "Účastnit se jí mělo několik desítek lidí. Někteří z nich již do Dvora Králové přijeli," dodal mluvčí.

I zlínskou zoo překvapil termín uzavření a musela rychle odvolat na dnešek plánované venkovní programy pro školy. ČTK to řekl zástupce zahrady Tomáš Divilek. Prohlášení vlády byla podle něj nepřesná. Ještě ve čtvrtek tak zahrada plánovala zachovat sobotní lampionové prohlídky v areálu. Dnes ráno však program rychle změnila. "Stihli jsme také odvolat například některé pracovníky, třeba v pokladně, brigádníky," uvedl Divilek.

Informace vlády zprvu zmátly také vedení zoologické zahrady v Děčíně, podle mluvčí zoo Aleny Houškové se v nich ale všichni rychle zorientovali a přistoupili k okamžitému uzavření areálu. Provoz na 14 dní ale neutichne úplně. Chovatelé se o zvířata musí starat bez ohledu na počty turistů v zoo. Zaměstnanci budou chodit do práce beze změny, podle mluvčí budou také zvelebovat výběhy nebo pracovat na nutných opravách.

Brněnská zoo po nuceném uzavření obnoví komentovaná krmení zvířat přenášená přes internet. Pouze ve virtuální podobě se podle mluvčího zoo Michala Vaňáče uskuteční také halloweenský program, který na Mniší horu každoročně láká tisíce lidí. Pražská zoo zase plánuje, pokračovat v přibližování dění v zahradě na svém youtubovém kanálu Krátce ze zoo.

Ztráty způsobené nynějším uzavřením odhadují některé zoo na miliony korun. "Pětačtyřicet dnů, kdy byla (zoo) zavřená na jaře, a následné omezení provozu vedly ke ztrátě, jejíž výši odhadujeme na přinejmenším 45 milionů korun. Předpokládali jsme, že tahle ohromná ztráta naroste do konce roku ještě o 20 až 30 milionů korun, avšak nynější další vynucené uzavření povede k tomu, že bude bezpochyby ještě vyšší," sdělil ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek na webu zahrady.