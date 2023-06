Zoo Dvůr otevřela nákladem 140 mil. expozici jihozápadní Afrika o rozloze 1,5 ha

Dvůr Králové nad Labem (Trutnovsko) - Safari Park Dvůr Králové nad Labem otevřel expozici West Cape, která na ploše přes 1,5 hektaru představuje přírodu jihozápadní Afriky. Expozice přišla na 140 milionů korun, je to největší investice v novodobé historii zoo po roce 1989. Hlavní atrakcí komplexu je loni v létě otevřený pavilon tučňáků brýlových, uvedli představitelé zoo. Dvorská zoo se specializuje na Afriku a je nejnavštěvovanějším turistickým cílem východních Čech. Loni zoo navštívilo rekordních 669.432 lidí.

Fotogalerie

"West Cape je bránou do jihozápadní Afriky. Návštěvníky pozve do světa, kde se oceán setkává s pouští a lidská civilizace s úžasnou divočinou. V Česku nemá srovnání," uvedla zoo. Jméno expozice vychází z anglického označení provincie Západní Kapsko v Jihoafrické republice.

Komplex zoo budovala postupně od roku 2020 v sousedství vily ředitelství na místě bývalé slévárny. Její areál zoo v minulosti získala pro své rozšíření a od roku 2016 bourala a chystala k výstavbě. Již loni zoo v komplexu otevřela průchozí pavilon tučňáků, expozici plameňáků a objekt občerstvení.

Prohlídková trasa má téměř půl kilometru a zvířata ukazuje v prostředí člověkem osídlené krajiny. Areál doplňují zemědělské stroje nebo první dvorská vinice. "Prim ale hrají zvířata. Hejno tučňáků, hyeny skvrnité, čápi sedlatí a další živočichové," uvedl ředitel zoo Přemysl Rabas. Lidé mohou v průchozích voliérách pozorovat i hnízdící plameňáky růžové, nesyty africké, pelikány a další ptáky.

Prohlídka začíná u budovy ředitelství, pokračuje kolem výběhu antilop vraných. Návštěvníky zavede do mokřadů se stovkami vodních ptáků. Provozní budovy zázemí či zimní expozice plameňáků respektují architektonický styl koloniálních dob Holandska i Německa v Africe. Po průchozích voliérách následuje otevřená expozici hyen skvrnitých s kmeny velkých stromů, umělými norami i brouzdalištěm pro ochlazení šelem. Návštěvníky od hyen odděluje pouze vodní příkop s rákosím.

Následuje cesta vysychajícím vádí řeky s jezírky obojživelníků do přístavního městečka s expozicí třicetihlavého hejna tučňáků. "Část hejna se už v safari parku dobře zabydlela a pozorujeme snahy o rozmnožování. Jedenáct nových ptáků dorazilo na konci května a ihned se připojili k ostatním," uvedl Rabas. Prohlídka končí expozicí domácích afrických zvířat.

Původní záměr zoo ohledně ukázání jihozápadní Afriky byl výrazně ambicióznější. Kvůli zdražení úvěrů a stavebních prací však zoo původní záměr redukovala, když zrušila vybudování expozice krokodýlů, vyder a voliéry dravých ptáků. Již před více než čtyřmi lety zoo z projektu vyškrtla vodní kanál, po kterém by návštěvníci jezdili na lodičkách. "To by projekt extrémně prodražilo," řekl dříve Rabas.

Na financování expozice zoo získala dotaci 52 milionů korun z evropského přeshraničního programu na společný projekt se zoo v polském Opole. Vybudování West Cape podpořil 31 miliony korun Královéhradecký kraj. Zbytek nákladu zoo hradila z vlastních zdrojů.