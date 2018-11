Dvůr Králové nad Labem (Trutnovsko) - Zoologická zahrada Dvůr Králové nad Labem připravuje přesun pěti vzácných nosorožců dvourohých z evropských zoologických zahrad do středoafrické Rwandy. Tři nosorožci budou z chovu dvorské zoo, další dva budou ze zoo Flamingo Land ve Velké Británii a z dánské zoo Ree Park Safari. Odvoz zvířat je zatím naplánován na přelom května a června příštího roku. Půjde o dosud největší přesun nosorožců z Evropy do Afriky. Novinářům to dnes řekl ředitel dvorské zoo Přemysl Rabas.

Všichni nosorožci dvourozí vybraní k přesunu do Afriky jsou takzvaného východního poddruhu, kterého ve volné přírodě žije odhadem posledních zhruba 900 jedinců. Ve Rwandě byli nosorožci v souvislosti s občanskou válkou v polovině 90. let minulého století zcela vyhubeni. Loni byla do Rwandy přemístěna skupina 18 nosorožců dvourohých východního poddruhu z jižní Afriky. Jiní nosorožci ve Rwandě zatím nejsou.

Nosorožci budou ve Rwandě umístěni v národním parku Akagera. Žít budou v jeho severní části na území o rozloze 3000 hektarů, které je poloostrovem vybíhajícím do jezera. Charakter poloostrova podle Rabase usnadní ostrahu zvířat. Park podle něj trvale hlídají ozbrojení strážci.

Na letecký transport se zvířata budou připravovat ve dvorské zoo, která projekt iniciovala. "Nosorožec z Británie u nás je od minulého týdne, nosorožec z Dánska přijede v nejbližších dnech," řekl vedoucí mezinárodních projektů dvorské zoo Jan Stejskal. Projekt má podporu Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA), která zajišťuje chovný program nosorožců v Evropě.

Náklady přesunu Stejskal odhadl na 250.000 euro (6,5 milionu korun). Na úhradu nejnákladnější části, kterou je letecká přeprava asi za 200.000 eur, chtějí zahrady sehnat sponzora.

Přesunem nosorožců do Rwandy dvorská zoo navazuje na projekt návratu nosorožců do tanzanského národního parku Mkomazi. V roce 2009 zoo do Tanzanie poslala tři nosorožce a v roce 2016 jednoho. Samice Deborah z první tříčlenné skupiny v Tanzanii zatím porodila tři mláďata. Další dvě mláďata má v Africe dvorský samec Jamie se dvěma jinými samicemi. Předloni do Tanzanie odeslaná samice Eliška uhynula loni v říjnu po vnitřním zranění, které jí způsobil jiný nosorožec.

Dvorská zoo chová nosorožce dvourohé východního poddruhu jako jediná v Česku. Nosorožci se do Afriky vracejí ze Dvora Králové po pěti generacích chovu v zajetí. Prarodiče dnešních nosorožců se do dvorské zoo dostali z Afriky na přelomu 60. a 70. let minulého století, kdy je z expedic přivezl tehdejší ředitel zoologické zahrady Josef Vágner.

Dvorská zoo poslala v roce 2009 do keňské rezervace Ol Pejeta i čtyři severní bílé nosorožce. Po úhynu samců Suniho a Sudána zbývají nyní v Keni dvě samice, kteří jsou posledními zvířaty svého druhu na světě. Druh se nyní vědci pokouší zachránit pomocí umělých technik reprodukce, protože zvířata v Ol Pejetě se přirozeně rozmnožit už nedokážou.