ZOO Dvůr dala 26 mil. Kč do expozic šelem, vodních světů a ptáků

Dvůr Králové nad Labem (Trutnovsko) - ZOO Dvůr Králové nad Labem v minulých dnech dokončila přestavbu expozic a pavilonů šelem, vodních světů a ptačího světa za 26 milionů korun. Lidé nové pavilony a výběhy budou moci vidět od pondělí, kdy celá zoo po omezeních daných epidemií koronaviru vstoupí do normálního provozu. Investici zoo jedenácti miliony korun zaplatila z česko-polského přeshraničního projektu Z tropů do tropů s polským Walbrzychem a jeho palmovým skleníkem na zámku Ksiaz. Zoo také začala budovat první etapu pavilonu Jihozápadní Afrika. Novinářům to řekli představitelé zoo.

V pavilonu vodní světy zoo nákladem téměř 16 milionů korun vybudovala tři nové nádrže s více než 90.000 litry vody. Ukáže v nich například život v africkém jezeře Malawi. V jedné z nádrží budou k vidění krokodýli čelnatí. V budoucnu by v jedné nádrži měli být i vzácní krokodýli štítnatí. "Bohužel kvůli omezením kvůli pandemii koronaviru jsme je ze španělské Valencie zatím nemohli dovézt," řekl zoolog Michal Podhrázský.

V pavilonu šelem zmizela část skel a návštěvníci mohou gepardy či hyeny ve venkovních výbězích sledovat nově jen přes vodní příkop a mít je tak skoro na dosah ruky. Vodní příkopy jsou široké až čtyři metry. Na jiných místech skleněné tabule nahradilo pletivo doplněné o popínavé rostliny. Úpravy přišly na pět milionů korun.

V pavilonu ptačí svět vznikly nákladem 5,6 milionu korun expozice Madagaskar a tropický prales Konga. V minulých týdnech do pavilonů přišla nová zvířata, například špačci laločnatí, výrečci malí či ježci bělobřiší. V části Madagaskar se lidé dostanou do imitace vyschlého kaňonu pohoří Makay. Novinkou bude venkovní voliéra pro madagaskarské šelmy fosy.

V rámci projektu dvorská zoo poslala do Walbrzychu skupinu lemurů kata. Naopak Poláci poslali do Dvora Králové kamion exotických rostlin. Zoo i palmová zahrada se budou vzájemně propagovat a pomáhat si zvyšovat návštěvnost. Nyní Poláci tvoří asi třetinu návštěvníků dvorské zoo.

První etapa expozice Jihozápadní Afrika by měla přijít na 37 milionů korun. Zoo ji zaplatí z úvěru. Hotová by měla být na jaře 2021 a její součástí bude restaurace, voliéra s pozorovacím průchodem a parkové úpravy. Stavba dalších etap s výběhy hyen a s expozicí tučňáků bude záviset na tom, jak se zoo bude finančně dařit. Nyní je hospodaření zoo negativně zasaženo výpadkem příjmů kvůli epidemii koronaviru. V optimistické variantě by vše mohlo být hotové v roce 2022, řekl vedoucí investic zoo Jan Povolný.