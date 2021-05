Zoo D. Králové otevřením areálů safari zahájila hlavní sezonu

Dvůr Králové nad Labem (Trutnovsko) - Safari Park Dvůr Králové nad Labem dnes otevřením areálů afrického a lvího safari, kterými návštěvníci projíždějí vlastními vozy, zahájil hlavní letní sezonu. Zoo je nejnavštěvovanějším turistickým cílem Královéhradeckého kraje a dnes vstoupila do 75. hlavní sezony. Vstupné pro hlavní sezonu je nižší než při srovnatelném provozu loni, řekla ČTK mluvčí zoo Zuzana Boučková. Po koronavirové uzávěře zoo opět otevřela 12. dubna.

Fotogalerie

Do pátku byly v safari parku přístupné jen venkovní prostory s kapacitou omezenou na 20 procent, tedy na 3000 lidí v jeden okamžik. Toto omezení platí i pro dnes rozšířený areál. Od pondělí 17. května budou moci zoologické či botanické zahrady kapacitu naplnit až na 50 procent, což pro Dvůr Králové znamená asi 7500 lidí v jeden okamžik.

V africkém safari o rozloze zhruba 30 hektarů lidé projíždějí mezi desítkami volně žijících zvířat. Největší stáda tvoří antilopy, zebry, pakoně, v safari jsou i žirafy. Část trasy vede i přes výběh se lvy. V safari lidé uvidí i mnoho letošních přírůstků, především antilop. Přibyly také originální kamenné rozcestníky, jejichž vzhled odráží skutečné rozcestníky v afrických rezervacích.

Základní vstupné ve zjednodušeném ceníku činí 160 korun, snížené je za 100 korun, zatímco loni taxa činila 190 a 150 korun. Za vjezd do areálů safari vlastním autem zájemce zaplatí 350 korun za auto, přičemž každý člověk v autě musí mít zakoupené i jednotlivé vstupné. Loni byl vjezd auta do safari také za 350 korun. Nezměnily se ani ceny za projížďku po safari v takzvaných safaribusech a afrikatruckech. Za sedadlo v afrikatrucku zůstala jednotná cena 80 korun. V safaribusu zůstalo plné jízdné za 50 korun a snížené je zdarma.

Vstupenky si návštěvníci mohou nadále zakoupit pouze na internetu. Na místě se prodávají jen jízdenky do safaribusů a afrikatrucků. "Nižší ceny vstupného platí do odvolání. Zohledňujeme v nich omezení daná epidemickými restrikcemi," uvedla zoo. Do konce května mají vstup do areálu zdarma zdravotníci. K uznání volného vstupu jim stačí prokázat se pracovní kartou, průkazkou či jiným pracovním potvrzením.

Návštěvníci v zoo nadále musejí dodržovat protiepidemická opaření. V místech koncentrace více než dvou lidí platí povinnost nosit ochranu dýchacích cest. V areálu jsou rozmístěné stanice s dezinfekcí a zavřené zůstávají pavilony, obchod se suvenýry a restaurace. Otevřená je však Galerie obrazů Zdeňka Buriana v Neumannově vile. Návštěvníkům jsou ode dneška k dispozici všechny toalety a osm výdejních okének s občerstvením.

Loni zoo areály safari otevřela 27. dubna a předloni už 19. dubna. Loni se zoo po opadnutí první vlny epidemie koronaviru naplno bez omezení otevřela 25. května.

Dvorská zoo se specializuje na Afriku, velmi úspěšná je v chovu žiraf, zeber a nosorožců.