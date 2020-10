Zoo Brno uspořádala online halloweenské krmení

Brno - Halloweenské komentované krmení papoušků a bizonů nabídla dnes přes internet brněnská zoologická zahrada, která musí být zavřená kvůli opatřením v souvislosti s šířením koronaviru. Zatímco v předchozích letech chodily na Mniší horu během celého dne tisíce lidí, nyní je u expozic prázdno, řekl ČTK mluvčí zoo Michal Vaňáč.

Dopoledne se uskutečnilo komentované krmení u papoušků lori horských a po obědě u bizonů. "V obou případech jsme použili věci, které nám přinesli lidé v minulých dnech. Jsou to především dýně," uvedl Vaňáč. Zoo vyzvala také ke sběru kaštanů a žaludů, lidé jich přivezli asi tunu. Nosili ale také dýně, šípky nebo bylinky.

Podle mluvčího je letošní Halloween netradiční, protože zatímco v minulosti byla návštěvnost velká, nyní je zoo zavřená a u expozic žádný návštěvník není. "To ale neznamená, že by se oblíbený Halloween neuskutečnil. Tak jako bylo v minulých týdnech a měsících zvykem, konal se virtuálně na profilech brněnské zoo na facebooku a instagramu," poznamenal mluvčí.

Součástí akce je také tradiční soutěž o nejhezčí dýni. "Stačí, když zájemce nahraje svůj výtvor na sociální sítě s hashtagy virtualnihalloween a zoobrno a my následně ty nejlepší oceníme tak, jako by se soutěž konala přímo v zoo," řekl Vaňáč. Příspěvky s fotografiemi mohou zájemci přidávat do nedělních 11:11.

Zoo Brno chovala na konci loňského roku 2260 zvířat 394 druhů. Za loňský rok ji navštívilo přes 331.000 lidí, meziročně zhruba o 1000 více. Zoo měla vysokou návštěvnost i letos v létě, za dva prázdninové měsíce ji navštívilo asi 132.000 lidí, loni 104.000. Od začátku roku ale přišlo návštěvníků meziročně méně, letní měsíce tak nedohnaly ztrátu z jara, kdy byla zahrada zhruba měsíc a půl kvůli koronavirovým opatřením zavřená. Nyní je zavřená znovu kvůli druhé vlně koronaviru.