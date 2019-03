Brno - Krajský soud v Brně dnes uznal Radima Žondru vinným z napadení tenistky Petry Kvitové a za těžké ublížení na zdraví a porušení domovní svobody ho potrestal osmi lety vězení. Muž vinu popírá, tvrdí, že v době činu byl na stavbě na Zlínsku. Rozsudek není pravomocný, strany si ponechaly lhůtu pro možnost odvolání.

Předsedkyně senátu Dagmar Bordovská řekla, že stěžejním důkazem v případu je výpověď Kvitové, kterou hodnotí jako hodnověrnou a zásadní. Podle ní je dvojnásobná wimbledonská vítězka osobou, u které nebylo shledáno, že je nedůvěryhodná, že by měla informace zkreslovat nebo zamlčovat. Kvitová navíc poznala Žondru při rekognicích. Jejich zákonnost obhajoba zpochybnila, podle soudu ale byly v pořádku.

Trestný čin však soudní senát překvalifikoval na těžké ublížení na zdraví. Podle obžaloby se Žondra dopustil vydírání, to se podle Bordovské prokázat nepodařilo. Žondra takto spadal do nižší trestní sazby, hrozilo mu od tří do deseti let vězení. V případě vydírání by šlo až o 12 let vězení.

Právě trest kolem 12 let vězení navrhoval Žondrovi v závěrečné řeči žalobce Ivan Hrazdira. Obhajoba žádala zproštění obžaloby, podle ní šlo o důkazní nouzi. Žondrova obhájkyně Lucie Janovská Nejedlá hlavní důkazy obžaloby v podobě rekognice označila za nezákonně provedené, nebyly podle ní dodrženy příslušné postupy. Zpochybnila i pachové stopy, které se našly na oblečení Kvitové. Pes mohl podle ní reagovat na jiné pachy, třeba na prací prášek nebo aviváž. Podle ní státní zastupitelství označilo jen důkazy v neprospěch jejího klienta, důkazy však podle ní hovoří i v jeho prospěch.

Žondra nejen ve své závěrečné řeči opakovaně vinu popřel. Už dříve během dne řekl, že to na něj bylo ze strany policie ušité na míru. "Neměl jsem zapotřebí se jakékoliv trestné činnosti dopouštět. Trestného jednání jsem se nedopustil," uvedl.

Trest pro Žondru je souhrnný. Krajský soud zároveň zrušil rozsudek z jiného případu, ve kterém Žondra dostal 2,5 roku vězení za tip lupičům, kteří na jeho základě brutálně přepadli advokáta v Lysicích na Blanensku. Žondra má podle rozsudku také uhradit škodu zdravotní pojišťovně ve výši asi 30.000 korun a poškozené tenistce 10.000 korun.

Podle žalobce se Žondra v prosinci 2016 dostal do prostějovského bytu Kvitové pod falešnou záminkou, že jde na revizi kotle. Napadl ji a vážně pořezal na ruce. Odešel, když mu nabídla 10.000 korun, které si vzal. Žondra tvrdí, že v tu dobu byl na stavbě v Napajedlích na Zlínsku.

Rozsudek není pravomocný, strany si ponechaly lhůtu pro možnost odvolání. Mohou jej podat do osmi dnů od doručení rozsudku, případ by následně řešil odvolací Vrchní soud v Olomouci.

Kvitová u dnešního hlavního líčení přítomna nebyla. Na turnaji v Miami bojuje o post světové jedničky.