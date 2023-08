Žoldnéřů může být v Bělorusku až 10.000, prohlásil Lukašenko

Moskva - Žoldnéři z Wagnerovy skupiny i po smrti jejího vůdce zůstanou v Bělorusku, v zemi jich bude až 10.000, prohlásil dnes běloruský vůdce Alexandr Lukašenko podle tiskových agentur. Lukašenkovy výroky se ale jeví v rozporu s předchozími zprávami médií, že podle satelitních snímků poklesl počet stanů v táborech obývaných ruskými žoldnéři v Bělorusku.

Lukašenko dnes také před novináři prohlásil, že ruský prezident Vladimir Putin nemůže stát za středeční leteckou katastrofou, při které zřejmě zahynul vůdce Wagnerovy (v ruském přepisu Vagnerovy) skupiny Jevgenij Prigožin a jeho pravá ruka Dmitrij Utkin. Lukašenko také tvrdil, že Prigožina a Utkina varoval, ať si dávají pozor, ale Prigožin obavy o svůj život odmítl.

"Wagner žil, Wagner žije a Wagner bude žít v Bělorusku, i kdyby se to někomu nelíbilo," řekl Lukašenko podle státní agentury Belta. "Ještě s Prigožinem jsme vybudovali systém, jak u nás Wagner bude rozmístěn. A pokud jde o ty satelitní snímky, že něco demontujeme, tak skládáme přebytečné stany, tolik jich není zapotřebí," prohlásil. V Bělorusku podle něj zůstává jádro skupiny, ale někteří odjeli na dovolenou a jiní se rozhodli žít stranou. "Ale známe čísla telefonů, hesla. Během několika dnů tady všichni budou, až 10.000 lidí," prohlásil.

Momentálně ale podle Lukašenka není nezbytné, aby všichni zůstávali v Bělorusku, kam mají přijíždět ve stanoveném počtu na výcvik. "Pokud se Rusko rozhodne odsud vzít lidi ke střídání v Africe, tak prosím, nejsme proti," dodal a zdůraznil, že v Bělorusku bude tolik žoldnéřů, kolik bude zapotřebí. "Své sliby splníme, podmínky znají," řekl běloruský vůdce.

Tvrdil, že wagnerovci platí Minsku za veškeré poskytnuté služby, a to i za stany a za vodu, zatímco běloruští vojáci - zejména příslušníci vojsk ministerstva vnitra a speciálních sil - rádi přebírají bojové zkušenosti ruských žoldnéřů. A sám nemá pocit, že by "seděl na sudu se střelným prachem", přestože žoldnéře provází kontroverzní pověst propuštěných trestanců.

Odpovědnost za zřícení letadla s Prigožinem a Utkinem se podle Lukašenka mnozí snaží připsat Putinovi, ale ten podle běloruského vůdce s katastrofou nemá nic společného. "Nedokážu říci, kdo to udělal. Ale znám Putina. Je to uvážlivý, velmi klidný a dokonce pomalý člověk při rozhodování i o méně komplikovaných problémech. Proto si nedokážu představit, že by to udělal Putin, že by to zavinil Putin. To je příliš hrubá, neprofesionální práce, kdyby už k tomu došlo. To na Putina nevypadá," řekl. Dodal, že Minsk je ve styku s Prigožinovými příbuznými a ti jsou přesvědčeni, že "bez nejmenších pochybností Žeňa (zdrobnělina od Jevgenij - pozn. ČTK) zahynul".

Tvrzení Západu, že Prigožin byl zabit na příkaz z Kremlu, i další podobné spekulace, jsou "absolutní lži", prohlásil to dnes Putinův mluvčí Dmitrij Peskov.

Wagnerovci se prý snaží dostat z Běloruska do Ruska, spekulují média

Po středečním pádu letadla v Rusku, při němž zřejmě zemřel zakladatel soukromé Wagnerovy (v ruském přepisu Vagnerovy) skupiny Jevgenij Prigožin, se mnozí členové tohoto žoldnéřského uskupení snaží patrně vrátit z Běloruska zpět do Ruska. Napsal to portál Ukrajinska pravda s odvoláním na ukrajinský projekt Centrum národního odporu.

Podle tohoto zdroje byla ve středu večer sklizena část táborů, v nichž přebývají wagnerovci v Bělorusku. Podle projektu je pravděpodobné, že wagnerovci zamířili k hranicím s Ruskem, ale že jim v odjezdu z Běloruska brání běloruské tajné služby. Běloruská opoziční skupina Hajun pak uvedla, že poblíž místa, kde leží velký tábor wagnerovců, jsou značné problémy s mobilním signálem.

Do Běloruska se mnoho Prigožinových bojovníků přesunulo poté, co žoldnéřská skupina v červnu podnikla krátké tažení na Moskvu na protest proti ruskému armádnímu vedení. Sám Prigožin od června veřejně vystupoval pouze sporadicky a nebylo jasné, kde pobývá. Poslední zveřejněné video ho údajně ukazovalo v některé z afrických zemí.

Do Běloruska se žoldnéři přesunuli poté, co Prigožinovi údajně podle Kremlu přislíbil ochranu tamní autoritářský vůdce Alexandr Lukašenko.

Běloruská opoziční představitelka Svjatlana Cichanouská v reakci na zprávu o pádu letadla s Prigožinem na palubě podle běloruského portálu Zerkalo uvedla, že "Lukašenkovým zárukám evidentně nelze věřit". Cichanouská se Lukašenkovi postavila v posledních běloruských prezidentských volbách a podle pozorovatelských skupin v nich zvítězila, ačkoli centrální volební komise označila oficiálně za vítěze Lukašenka.