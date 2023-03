Zohorna: V play off hnusné góly padají, máme třetí bod a jedeme dál

Olomouc - Do konce dlouhého prodloužení třetího čtvrtfinálového souboje mezi hokejisty Olomouce a Pardubic zbývaly necelé tři minuty. Útočník Dynama Tomáš Zohorna zkusil překvapit domácího brankáře Jana Lukáše střelou z ostrého úhlu. Vyplatilo se. Kotouč skončil v síti a Východočeši ve čtvrtfinálové sérii vybojovali třetí výhru. Od postupu do semifinále je teď dělí jediné vítězství. A jak uvedl Zohorna v rozhovoru s novináři, Pardubičtí touží ukončit sérii co možná nejrychleji.

Zohornův gól v čase 77:31 přišel tak trochu jako blesk z čistého nebe. Nebyl možná zrovna výstavní, ale o to důležitější. "Je to play off, hnusné góly v něm padají. Přijížděl jsem s pukem do rohu a viděl jsem, že Vondrc (Tomáš Vondráček) dobře stojí před bránou. Soupeřův gólman neviděl, všiml jsem si, že vedle něj je trochu místa. Zkusil jsem vystřelit a díkybohu to tam spadlo. Máme třetí bod a jedeme dál," popsal Zohorna klíčový moment dnešního utkání.

Pardubičtí v Olomouci poprvé v sérii prohrávali. Dvoubrankovou ztrátu z druhé třetiny ale dokázali v poslední části dotáhnout. "Ve druhé třetině nám to Olomouc znepříjemňovala. Vypadli jsme z toho, co jsme chtěli hrát. Ve třetí třetině jsme ale dokázali, že umíme přecvaknout a vrátit se k tomu, co nám funguje. Ve třetí třetině byl na ledě tým, který předtím vyhrál dva zápasy," prohlásil Zohorna.

Dynamo se přitom od začátku druhé dvacetiminutovky muselo obejít bez elitního centra Lukáše Sedláka. Pro toho zápas skončil po trestu ve hře, který mu rozhodčí udělili za zákrok v útočném pásmu na Jakuba Orsavu. "Je to velká ztráta, Lukáš je jedním z našich nejlepších hráčů. Musíme ale brát situaci, jaká je. Na nás bylo, abychom ubránili oslabení. To se nám nepovedlo, dostali jsme gól. Potom jsme se museli nastartovat, což se podařilo,“ řekl Zohorna.

Vítěz základní části se teď pokusí porazit Olomouc i počtvrté. Pokud se mu to podaří, zajistí si pozici mezi čtyřmi nejlepšími týmy domácí nejvyšší soutěže. "Byli bychom rádi, kdybychom ve čtvrtém zápase sérii ukončili. V předchozích play off, která jsem hrál, jsem poznal, že třetí a čtvrté zápasy jsou velmi těžké. Chce to dobře se vyspat, nabrat energii a zítra do toho zase půjdeme,“ uvedl Zohorna.