Moskva - Útočník Tomáš Zohorna se v Kontinentální hokejové lize ve třetím utkání za sebou zapsal mezi střelce. Chabarovsk i díky tomu poprvé v sezoně slaví tři vítězství po sobě, na výhře 3:2 v prodloužení nad Kunlunem se podílel dvěma asistencemi i obránce Michal Jordán. Po dvou vychytaných nulách tentokrát nestál v brance Marek Langhamer.

Čeští hráči byli u všech gólů domácího týmu. Zohorna, čerstvě zařazený do výběru pro únorové Švédské hry, už ve 3. minutě otevřel skóre a přidal ve třetím utkání čtvrtý gól a pátý bod. Po Jordánově střele od modré a dorážce Vladislava Ušenina už to bylo ve 13. minutě o dva góly, ale hosté během následujících 46 sekund vyrovnali. Pak se střelci odmlčeli až do poslední minuty prodloužení, v níž po Jordánově přihrávce rozhodl Pavel Dědunov.

Přes další výhru jsou šance Amuru na play off spíše teoretické. Vyhlídky čínského celku jsou po sedmé porážce z posledních osmi zápasů také nevalné. Ve Východní konferenci ztrácí Kunlun na osmý Čeljabinsk šest bodů a odehrál o zápas víc.

Výsledky KHL:

Chabarovsk - Kunlun Red Star 3:2 v prodl. (za domácí T. Zohorna 1+0, Jordán 0+2),

13:30 Novosibirsk - Jokerit Helsinky, 14:30 Barys Astana - Petrohrad, 17:30 CSKA Moskva - Kazaň, Dinamo Minsk - Vladivostok, Dynamo Moskva - Magnitogorsk, 18:30 Dinamo Riga - Spartak Moskva, Slovan Bratislava - HK Soči.